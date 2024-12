Saša Planinšec: Na tekmah bo odločala dnevna forma

Tajska bo prvič gostiteljica odbojkarskega mundiala, na katerem bo prvič nastopilo kar 32 reprezentanc, zgodovinski prvi nastop na svetovnih prvenstvih pa bodo zabeležile tudi slovenske odbojkarice. Svetovno prvenstvo bodo gostila štiri mesta, Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai in Phuket, na Tajsko, kjer je odbojka izjemno priljubljena, pa se bo podalo 16 reprezentanc iz Evrope, tri iz Afrike, štiri iz Azije, tri iz Južne Amerike ter šest iz Severne in Srednje Amerike.

V tajski prestolnici Bangkok se je danes odvijal žreb skupin, pred plesom kroglic pa je v imenu Mednarodne odbojkarske zveze spregovoril Ramon Suzara, sicer tudi predsednik filipinske in azijske odbojkarske zveze: "Čast je biti tu v Bangkoku in z vsemi vami praznovati še en mejnik tajske odbojke. Občutim vznemirjenje in električno energijo, ki vladata vse naokoli. Prelepa Tajska bo prvič gostila svetovno prvenstvo. Država se ponaša z izjemnimi odbojkarji, predvsem pa z milijoni odbojkarskih navijačev, ki spoštovanje izkazujejo tako do največjih zvezdnikov kot do mladih talentov. Ti izjemni navijači ljubezen do odbojke izkazujejo že samo s tem, da v njej tako zelo uživajo. Naj bo to trenutek, ko je Tajska pokazala, da želi biti del globalnega odbojkarskega gibanja. V imenu predsednika FIVB Fabia Azeveda se zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu mejniku," je dejal Suzara, podpredsednik FIVB.