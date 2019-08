Saša Planinšec: Proti Nemčiji ne smemo z glavo skozi zid, ampak po pameti

Slovenke so si osmino finala letošnjega evropskega prvenstva zagotovile z dvema zmagama, in sicer so v Lodžu premagale reprezentanci Portugalske in Ukrajine. Prav tekma z Ukrajino je bila ključna za uvrstitev v izločilne boje, kjer jih zdaj čaka favorizirana Nemčija, ki je osvojila prvo mesto v skupini D. Nemčija na tem EP sploh še ni izgubila. So pa na trenutke pokazale nekaj malega slabosti, tako so naprimer oddale niza Španiji in Slovaški.

"Štab najboljše ve, kako našo igro pripraviti na njihovo, tako da zaupam v njih in analizo prepuščam njim," je bil odgovor srednje blokerke na vprašanje, ali je morda kaj pomagala pri taktični analizi in pripravi, saj Nemke in njihov stil igre dobro pozna.