Saša Planinšec prvič na Poljsko

Saša Planinšec, ki je kariero začela v mariborski Novi KBM Branik, je v tujino prvič odšla pred sezono 2017/18, ko se je za sodelovanje dogovorila z nemškim prvoligašem Dresdnerjem SC, za katerega bosta v sezoni 2024/25 igrali kar dve naši reprezentantki, Lorena Lorber Fijok in Eva Zatković . Naša odlična srednja blokerka je sezono 2019/20 odprla pri kitajskem prvoligašu Zhejiang Jiaxing Xitang Ancient Town in jo zaključila pri turškem Aydinu Belediyesporu, od koder je odšla v Galatasaray HDI Sigorta. V nadaljevanju kariere se je spet priključila zasedbi Aydina, v zadnji sezoni pa je zopet igrala na Kitajskem, in sicer za ekipo Jiangxi Shangrao Aofei.

V poljskem prvenstvu bomo izkušeno srednjo blokerjo, ki se novega izziva že veseli, spremljali prvič: "Zelo sem vesela, da bom igrala za klub s takšno tradicijo in ugledom. Zame bo to prva izkušnja na Poljskem, a sem doslej o sami ligi, klubu in navijačih slišala veliko dobrih stvari. Komaj že čakam, da se sezona začne in upam, da nam bo uspelo doseči visoko zastavljene cilje."