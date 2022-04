Saša Planinšec zamenjala klub v Turčiji

Reprezentančna srednja blokerka Saša Planinšec, ki se je na slovenskih tleh uveljavila v dresu mariborske Nove KBM Branik, je kariero v tujini začela v sezoni 2017/18, ko je postala članica nemškega prvoligaša Dresdnerja SC, za katerega je igrala dve leti. Zatem smo jo lahko spremljali v vrstah kitajskega Zhejianga, v drugem delu sezone 2019/20 pa se je v dresu Aydin Buyuksehir Belediyesporja preizkusila še v močnem turškem prvenstvu. V lanski sezoni 26-letna odbojkarica ni igrala, saj je sanirala poškodbo ramena, v letošnji pa je znova igrala v Turčiji, za tamkajšnji Galatasaray HDI Sigorta, s katerim je na koncu osvojila peto mesto. Tudi v prihodnji sezoni Planinščeva ostaja v turškem prvenstvu, saj se vrača v Aydin. "Po drugi sezoni v Turčiji že dobro poznam ligo in se v njej tudi zelo dobro počutim, zato o novi pogodbi nisem veliko razmišljala. Aydin ima ambiciozne cilje, v klubu si želijo sestaviti ekipo, ki se bo uvrstila med pet najboljših v prvenstvu, tako da bo to izziv. Klub in ljudi v klubu že dobro poznam, na prvo sezono imam same lepe spomine in se zato z veseljem vračam," je za uradno spletno stran OZD dejala slovenska reprezentantka.

Planinščeva, pred katero je zdaj reprezentančna sezona z nastopoma v srebrni evropski ligi in na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ne bo edina Slovenka, ki bo igrala v turškem prvenstvu, saj bomo v dresu PTT-ja spremljali še našo podajalko Evo Mori.