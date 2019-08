Saša Planinšec: Zakaj pa ne bi presenetile Poljske?

Mnogi so ob pogledu na sestavo predtekmovalne skupine B letošnjega evropskega prvenstva v odbojki za ženske, v kateri bodo slovenske reprezentantke v Lodžu lovile enega od prvih štirih mest za želeni preboj v izločilne boje, le zmajevali z glavo, meneč, da imajo varovanke selektorja Alessandra Chiappinija majhne možnosti za vidnejši dosežek.



A če vprašate odlično srednjo blokerko Sašo Planinšec, do kod lahko sežejo simpatične Slovenke v skupinskem delu tekmovanja, vam bo nekdanja članica nemškega Dresdna dejala sledeče: "Naš cilj je vsekakor preboj v drugi krog tekmovanja, a se v isti sapi zavedamo moči tekmic iz naše skupine. Možno je vse, premagamo lahko katero od favoriziranih reprezentanc, lahko pa tudi izgubimo proti vsaki. Potrebno bo garati na vsaki tekmi, težko bo, morale bomo prikazati našo najboljšo igro, ki jo v tem trenutku zmoremo, in obenem upati na ugoden razplet. Osebno verjamem, da smo že na uvodni tekmi zmožne pokvariti načrte poljskim reprezentantkam, ki so sicer izjemno kakovostne igralke."