Kapetanka odbojkaric: Želim še malo več stabilnosti in manj nihanj

Slovenske odbojkarice so se na pripravah za evropsko prvenstvo zbrale 19. junija, uvodni del treningov so opravile v Kranjski Gori, se nato preselile v Maribor in doslej odigrale še niz sedmih pripravljalnih tekem z Grčijo, štiri v Solunu in tri v Hočah. V četrtek, 3. avgusta, bodo odpotovale v Nitro, kjer jih čakata nova preizkusa forme, tokrat proti Slovaški, sklepni del priprav pa bodo Slovenke opravile v Ljubljani.

Prva treninga v Mariboru in Hočah sta že za našimi dekleti, pomočnik selektorja Marca Bonitte Andrej Flajs pa je razkril, kaj slovenske odbojkarice čaka v prihodnjih dneh. "Pred ekipo je še en naporen teden, še posebej, ker je precej okrnjena. Tri za reprezentanco zelo pomembne igralke namreč z mladinsko ekipo trenutno nastopajo na EYOF-u in to se bo pri naših treningih precej poznalo, se nam bo pa za to obdobje pridružila Isa Ramič . A ekipa, ki bo trenirala, bo ta teden še posebej pilila tehniko, fizično najnapornejši del je že za nami, tako da se bomo zdaj začeli ukvarjati z detajli. Tudi zato se veselimo naslednjih pripravljalnih tekem, na katerih si želimo videti, kako napredujemo. Na tekmah z Grčijo, na katerih je selektor veliko menjal, so vsa dekleta dobila priložnost za dokazovanje. Strokovni štab je zelo na tekočem s podrobnostmi glede vsake igralke, vidimo, katera najbolj napreduje, katera si najbolj hitro opomore po napornih treningih, zares tudi pazimo, da je med treningi dovolj počitka, tako da dekleta po vsakem napornem ciklu dobijo tudi nekaj prostega časa. Prehajamo v zadnje tedne pred evropskim prvenstvom in odslej se bomo ukvarjali le še s tehničnimi podrobnostmi," je za uradno spletno stran OZS dejal Flajs.

Kapetanka izbrane vrste Saša Planinšec se veseli tako treningov kot tudi novih pripravljalnih obračunov: "Mislim, da smo s tekmami proti Grčiji dobile sliko, čemu se moramo pred odhodom na Slovaško najbolj posvetiti. Na trenutke smo že prikazale dobro igro, si pa želim še malo več stabilnosti in manj nihanj. Precej lahko napredujemo še v bloku in obrambi, s čimer se bomo ta teden verjetno najbolj ukvarjali. Veselim se treningov, na katerih se bomo lahko posvečali le sebi, pa tudi tekem, ki nas pred evropskim prvenstvom še čakajo."

Naja Boisa poudarja, da je vzdušje v reprezentanci zelo dobro, dekletom pa prav tako ne manjka motivacije za delo: "S puncami smo se zbrale za nov sklop priprav in s tem v bistvu tudi za zadnje pripravljalno obdobje pred evropskim prvenstvom. Zdi se mi, da bo to obdobje najbolj pomembno. Čakajo nas še trije sklopi prijateljskih tekem, in sicer proti Slovaški, Azerbajdžanu in Hrvaški. Po sedmih tekmah z Grkinjami nam bo sprememba tekmic prišla zelo prav, predvsem za preizkušanje nekaterih taktičnih variant. Vzdušje v ekipi je zelo pozitivno, rade treniramo in mislim, da če bomo še naprej tako dobro sodelovale in se trudile, da nam bo uspelo, kar smo si zadale."

Slovenke bodo zadnja treninga v Mariboru in Hočah opravile 2. avgusta, nato pa odpotovale na Slovaško, kjer jih pripravljalni tekmi čakata 4. in 5. avgusta. Po povratku v Slovenijo in dnevu počitka bodo s treningi nadaljevale v Ljubljani, kjer se bodo 9. avgusta prvič pomerile z Azerbajdžanom, druga tekma pa reprezentanci čaka 10. avgusta v Mariboru. Zadnja preizkusa pred odhodom na evropsko prvenstvo v belgijski Gent bodo naše odbojkarice opravile 12. in 13. avgusta, ko se bodo v Ljubljani dvakrat pomerile s Hrvaško.