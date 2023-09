Sašo Štalekar: Nasprotnik vedno igra toliko, kolikor mu mi dopustimo

Za slovensko moško odbojkarsko izbrano vrsto je še ena preizkušnja v nizu na velikem tekmovanju, ki so jo opravili z odliko oziroma brez pretiranega naprezanja. Na evropskem prvenstvu v Varni so varovanci selektorja Gheorgheja Cretuja s pol moči ugnali nebogljene Špance (3:0) in si tako že zagotovili nastop v osmini finala. Do konca skupinskega dela Slovence čakata še obračuna s Hrvaško in Bolgarijo.

Visokorasli srednji bloker Sašo Štalekar je dobro izkoristil minute, ki mu jih je na tekmi s Španijo namenil selektor Gheorghe Cretu. Kleni Korošec je nekajkrat odlično posredoval v bloku, obenem pa lepo izkoristil nekaj uporabnih žog v napadu za učinkovit zaključek proti nedoraslemu tekmecu. "Morda se na prvi pogled zdi, da nam je bilo najlažje prav proti Špancem, a v tekmo smo vstopili maksimalno zbrani, zavedajoč se dejstva, da so prav Španci na uvodni tekmi prvenstva presenetili gostitelje Bolgare. To je bilo dovolj veliko opozorilo za nas, da jih moramo vzeti maksimalno resno. Ko sta stekla dober servis in sprejem, je Španija preprosto padla v našo mašinerijo, in ko je tako, nas je zelo težko ustaviti," je po tekmi dejal kar 217 centimetrov visoki slovenski reprezentant, ki bo skupaj z Niko Mujanovićem, Rokom Bračkom, Urošem Planinšičem in ostalimi mladci tvoril prihodnji reprezentančni rod naše moške odbojke. PREBERI ŠE Slovenski odbojkarji s 'pol moči' odpravili nebogljene Špance "Nasprotnik vedno igra toliko, kolikor mu mi dopustimo. Ko tekmec pade v naš ritem, nas je težko premagati. Vse, na čemer delamo na treningih, potem tudi prikažemo v igri. Čutimo, da iz tekme v tekmo dvigujemo raven naše igre, posledično pa se dviguje tudi samozavest reprezentance kot celote. Zdaj je najpomembneje, da se dobro spočijemo, regeneriramo in se z mislimi že usmerimo k naslednji tekmi proti Hrvaški," pravi Štalekar, ki še ne želi razmišljati o zadnji tekmi skupinskega dela z eno od gostiteljic turnirja. "Poglejte, o Bolgarih bomo razmišljali po tekmi s Hrvaško. Slednja je neugodna reprezentanca, ki te lahko kaznuje, v kolikor jo vzameš z levo roko. Najprej počitek, nato videoanaliza dvoboja s Španci ter nato priprava na naše južne sosede. za razmišljanje o Bolgarih bo še čas," je zaključil odbojkar, ki si klubski kruh služi v Nemčiji.