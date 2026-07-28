Se bo pisala zgodovina? Slovenke niso daleč od odbojkarske elite

Alessandro Orefice FOTO: Damjan Žibert

Slovenske odbojkarice so v prvem delu te reprezentančne sezone nastopile v Evropski ligi, v kateri so z odliko odigrale skupinski del tekmovanja ter ga zaključile s šestimi zmagami in prvim mestom v razvrstitvi. V polfinalu so bila naša dekleta prepričljivo boljša še od Slovakinj, v boju za zlato odličje pa so morale izbranke selektorja Alessandra Oreficeja dvakrat priznati premoč Švedinjam, ki so obakrat slavile po petih nizih.

Slovenke so tako osvojile srebrno kolajno, po srebru in bronu v Srebrni evropski ligi šele tretjo v tem tekmovanju. A poraza s Švedsko sta jim odščipnila skoraj devet izredno pomembnih točk na svetovni lestvici in v boju za tako želeno uvrstitev v elitno Ligo narodov 2027, saj je Slovenija po dveh porazih s Skandinavkami v razvrstitvi svetovne zveze zdrsnila za eno mesto.

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Prehitela jo je Argentina, ki bi morala na južnoameriškem pokalu, ki se je 26. julija zaključil v Limi, predvidoma nabrati še vsaj nekaj dodatnih točk, a neposrednim tekmicam Slovenk v boju za Ligo narodov ni šlo vse po načrtih. Že v skupinskem delu tekmovanja so izgubile s Kolumbijkami, v polfinalu še z Brazilkami, zmaga nad Čilom na obračunu za tretje mesto pa ni bila dovolj, da bi Argentinke na svetovni lestvici spet pridobile eno mesto.

Eva Pavlović Mori in Nika Milošič FOTO: Damjan Žibert

Naša dekleta se tako nahajajo na 19. mestu, ki bi jim moralo zagotoviti zgodovinsko uvrstitev v elitno Ligo narodov. V njej bi se prvič predstavile že prihodnje leto, Slovenija pa bi s tem postala ena od le 13 reprezentanc (ob Sloveniji še Poljska, Italija, Japonska, ZDA, Brazilija, Francija, Turčija, Ukrajina, Kitajska, Nemčija, Srbija in Belgija), ki bi jo v boju s svetovno elito zastopali tako ženska kot moška izbrana vrsta. Iz Lige narodov sta namreč izpadli moška reprezentanca Kanade in ženska reprezentanca Bolgarije.

A tudi na status Slovenk za sezono 2027 bo potrebno še počakati. Mednarodna odbojkarska zveza je namreč pred dnevi na svoje lestvice vrnila Rusijo, ki se nahaja na 9. mestu v razvrstitvi. Pravila FIVB za Ligo narodov pa narekujejo, da iz tekmovanja za prihodnje leto izpade najslabše uvrščena reprezentanca (Bolgarija), vanj pa se uvrsti ekipa, ki na svetovni lestvici zaseda najvišje mesto, a še ne nastopa v Ligi narodov. Odločitev, katere reprezentance bomo v letu 2027 lahko spremljali v tekmovanju VNL, naj bi bila znana do sredine avgusta.