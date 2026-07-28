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Odbojka

Se bo pisala zgodovina? Slovenke niso daleč od odbojkarske elite

Ljubljana, 28. 07. 2026 14.11 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
M.J. N.M.
Slovenija odbojka ženske

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se v Ljubljani že pripravlja na nastop na avgustovskem evropskem prvenstvu v Turčiji, obenem pa v našem taboru čakajo na informacijo, katere ekipe bomo v letu 2027 spremljali v elitni Ligi narodov.

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Alessandro Orefice
Alessandro Orefice
FOTO: Damjan Žibert

Slovenske odbojkarice so v prvem delu te reprezentančne sezone nastopile v Evropski ligi, v kateri so z odliko odigrale skupinski del tekmovanja ter ga zaključile s šestimi zmagami in prvim mestom v razvrstitvi. V polfinalu so bila naša dekleta prepričljivo boljša še od Slovakinj, v boju za zlato odličje pa so morale izbranke selektorja Alessandra Oreficeja dvakrat priznati premoč Švedinjam, ki so obakrat slavile po petih nizih.

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Slovenke so tako osvojile srebrno kolajno, po srebru in bronu v Srebrni evropski ligi šele tretjo v tem tekmovanju. A poraza s Švedsko sta jim odščipnila skoraj devet izredno pomembnih točk na svetovni lestvici in v boju za tako želeno uvrstitev v elitno Ligo narodov 2027, saj je Slovenija po dveh porazih s Skandinavkami v razvrstitvi svetovne zveze zdrsnila za eno mesto.

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Prehitela jo je Argentina, ki bi morala na južnoameriškem pokalu, ki se je 26. julija zaključil v Limi, predvidoma nabrati še vsaj nekaj dodatnih točk, a neposrednim tekmicam Slovenk v boju za Ligo narodov ni šlo vse po načrtih. Že v skupinskem delu tekmovanja so izgubile s Kolumbijkami, v polfinalu še z Brazilkami, zmaga nad Čilom na obračunu za tretje mesto pa ni bila dovolj, da bi Argentinke na svetovni lestvici spet pridobile eno mesto.

Eva Pavlović Mori in Nika Milošič
Eva Pavlović Mori in Nika Milošič
FOTO: Damjan Žibert

Naša dekleta se tako nahajajo na 19. mestu, ki bi jim moralo zagotoviti zgodovinsko uvrstitev v elitno Ligo narodov. V njej bi se prvič predstavile že prihodnje leto, Slovenija pa bi s tem postala ena od le 13 reprezentanc (ob Sloveniji še Poljska, Italija, Japonska, ZDA, Brazilija, Francija, Turčija, Ukrajina, Kitajska, Nemčija, Srbija in Belgija), ki bi jo v boju s svetovno elito zastopali tako ženska kot moška izbrana vrsta. Iz Lige narodov sta namreč izpadli moška reprezentanca Kanade in ženska reprezentanca Bolgarije. 

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A tudi na status Slovenk za sezono 2027 bo potrebno še počakati. Mednarodna odbojkarska zveza je namreč pred dnevi na svoje lestvice vrnila Rusijo, ki se nahaja na 9. mestu v razvrstitvi. Pravila FIVB za Ligo narodov pa narekujejo, da iz tekmovanja za prihodnje leto izpade najslabše uvrščena reprezentanca (Bolgarija), vanj pa se uvrsti ekipa, ki na svetovni lestvici zaseda najvišje mesto, a še ne nastopa v Ligi narodov.

Odločitev, katere reprezentance bomo v letu 2027 lahko spremljali v tekmovanju VNL, naj bi bila znana do sredine avgusta.

Razlagalnik

Mednarodna odbojkarska zveza, znana pod kratico FIVB (Fédération Internationale de Volleyball), je krovna organizacija, ki upravlja z odbojko na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1947 v Parizu, danes pa ima sedež v Lozani v Švici. Njena glavna naloga je določanje uradnih pravil igre, organizacija mednarodnih tekmovanj, kot so svetovna prvenstva in olimpijski turnirji, ter razvijanje odbojke po vsem svetu. FIVB skrbi za enotnost tekmovalnih standardov in vodi uradno svetovno lestvico reprezentanc, ki določa njihovo uvrščenost v elitna tekmovanja.

Liga narodov v odbojki, znana kot Volleyball Nations League (VNL), je prestižno letno mednarodno tekmovanje, ki ga je FIVB ustanovila leta 2018. Nadomestila je starejše turnirje, kot sta bila Svetovna liga in Svetovni pokal, z namenom ustvariti bolj komercialno privlačen in tekmovalno intenziven format. V ligi sodelujejo najboljše reprezentance sveta, kar ekipam omogoča redno igranje proti najmočnejšim nasprotnicam, pridobivanje točk za svetovno lestvico ter zagotavlja visoko medijsko prepoznavnost in sponzorska sredstva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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Anion6anion
28. 07. 2026 17.11
Ovirajo jih, tako kot so moško ekipo 5 let preden so jim dovolili vstop v ligo narodov.
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