Še tretji poraz Kamničank v Ligi prvakinj

Odbojkarice Calcita Volleyja so izgubile tudi tretjo tekmo skupine C lige prvakinj. Če sta bila zaradi kakovosti tekmic prva dva poraza proti VakifBanku in Numiji Veru Milanu poraza povsem pričakovana, pa so imele na tretji proti Portu več upanja. A na gostovanju se jim priložnost ni ponudila, domače so zmagale gladko s 3:0 (20, 18, 18).