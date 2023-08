'Še vedno menim(o), da je ta reprezentanca zmožna več'

Slovenske odbojkarice niso skrivale razočaranja po odločilnem porazu proti ukrajinski izbrani vrsti v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva. Po začetnem vodstvu in dobrem nadaljevanju so varovanke selektorja Marca Bonitte v ključnih trenutkih drugega in tretjega niza storile preveč (začetniških) napak, kar so izkušenejše tekmice znale izkoristiti in srečanje obrniti sebi v prid.

Da je med članicami zelo pomlajene in nadarjene slovenske ženske odbojkarske izbrane vrste prisotno veliko razočaranje, so razkrile solze pri večini reprezentantk že v zanje nepomembnem četrtem nizu, ki so ga Ukrajinke dobile prepričljivo s 25:17. Kdor ni spremljal dvoboja iz dvorane v Gentu, bi po končnem izidu 3:1 v nizih kaj hitro sklenil, da so tokratne slovenske tekmice prepričljivo dobile dvoboj in se tako brez večjih težav posledično uvrstile med 16 najboljših reprezentanc na stari celini. A temu še zdaleč ni bilo tako: kapetanka Saša Planinšec, Iza Mlakar, Sara Najdić in druščina so imenitno vstopile v dvoboj, si v uvodnem nizu priigrale neulovljivo prednost in s tem napovedale odločen boj na nujno zmago z vsaj 3:1.

Ukrajinske odbojkarice so izkoristile (številne) napake v igri slovenske izbrane vrste v zaključkih drugega in tretjega niza, kar je odločilno vplivalo na končni razplet tekme. FOTO: CEV

Tudi v drugem nizu so naše reprezentantke igrale dobro. Z občasnimi nihanji in ob minimalnem zaostanku so se vztrajno vračale v igro in v končnici tega dela igre prešle v minimalno vodstvo. Toda, kot je v navadi na najvišji tekmovalni ravni, izkušenejši tekmec ne odpušča začetniških napak, za kar so varovanke selektorja Marca Bonitte na koncu plačale visoko ceno. "Žalostni smo, tako v drugem kot v tretjem nizu smo imeli možnost, da ju dobimo. Žal smo storili napake, v tretjem tudi jaz, ker sem zmedel igralke, ko sem želel menjati. Ukrajinke so bile v odločilnih trenutkih bolj zbrane, težko najdem kakšne druge besede. Tako je pač življenje, lahko pa rečem, da smo naredili dva, tri korake naprej. Igrati na enaki ravni kot Ukrajina ni lahko, a žal ti koraki niso zadostovali za želeno zmago," je dvoboj ocenil izkušeni italijanski strokovnjak.

V tretjem nizu smo prav tako spremljali zelo zanimivo odbojko, številne - tudi preuranjene - poskuse na obeh straneh, da bi se prišlo do čim lažje osvojenih točk. A Slovenke so v tej veliki želji pregorele in se tako poslavljajo od letošnjega evropskega prvenstva. Sicer svojega (skupno) tretjega. "Zelo smo razočarane, težko je zdaj kaj pametnega povedati. Ponosna sem na punce, ki so na igrišču pustile srce. Na žalost se ni izšlo po naših načrtih. A moramo dvigniti glave, verjamemo, da bo jutri bolje," je svoje mlajše reprezentančne kolegice skušala potolažiti kapetanka Planinščeva, obetavna Lorena Lorber Fijok pa je dodala: "Težko je biti pameten za nazaj. Svoj vlak smo zamudile, a tako pač je. Imele smo priložnosti in nismo jih izkoristile. Celo prvenstvo govorimo, da lahko, da smo konkurenčne, a tega na igrišču nismo dokazale in to boli. Želele smo dokazati, da lahko pridemo iz skupine, a se je naše potovanje zaključilo hitreje, kot smo si želele. Še vedno mislim, da je ta reprezentanca zmožna več, prepričana sem, da smo zmožne premagati tako Belgijo kot tudi Ukrajino. Res smo v določenih trenutkih igrale dobro, a še vedno trdim, da to ni to."