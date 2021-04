Škorc: Naslov smo osvojili z ekipo mladcev in 'očetom' Šketom

Po petih nizih se je končalo tudi tretje finalno srečanje, medtem ko so se preostala končala po štirih. "To, kar so fantje prikazali v tej finalni seriji in skozi celotno sezono, vejo samo tisti, ki so bili z nami ves čas. Rasli smo kot ekipa in na koncu delovali kot zelo izkušena ekipa, ki pa je pravzaprav ekipa mladcev z očetom na igrišču, Alenom Šketom. Lahko bi našteval vse igralce, saj so vsi dali vse, kar so imeli, in igrali tudi za poškodovane. Klub smo gradili iz ničle in prišli na vrh. Naslov pomeni, da se bo v Mariboru prvič igrala Liga prvakov. Zdaj je na nas, da začnemo graditi ekipo za Ligo prvakov. Globok priklon vsem fantom in vsem, ki so bili z nami celotno sezono, ker Merkur Maribor je prvak Slovenije," je bil po koncu naslova državnih prvakov za uradno spletno stran OZS vesel trener Štajercev Sebastijan Škorc.