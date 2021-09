Sedaj gre zares: Slovenci proti Hrvatom za četrtfinale

Slovenski odbojkarji so po porazih s Češko in Italijo ter po zmagah nad Črno goro, Belorusijo in Bolgarijo prvi del evropskega prvenstva zaključili na drugem mestu v skupini B, njihovi tekmeci Hrvati pa so v skupini C osvojili tretje mesto, potem ko so izgubili s Francijo in Nemčijo, premagali pa Slovaško, Latvijo in Estonijo.

Hrvaška, ki jo vodi italijanski strateg Emanuele Zanini, za zdaj ni dosegla večjih uspehov, najboljši rezultat so hrvaški odbojkarji vknjižili leta 2005, ko so bili na evropskem prvenstvu osmi, v evropski ligi so v letih 2006 in 2013 osvojili srebrni odličji, letos so bili v tem tekmovanju četrti. A da na letošnjem EuroVolleyju merijo visoko, naši sosedje ne skrivajo, zato slovenski srednji bloker Alen Pajenk v izjavi za uradno spletno stran OZS opozarja, da bodo vse prej kot lahek tekmec: "Hrvati niso slaba reprezentanca in to so tudi pokazali v skupinskem delu tekmovanja. Zavedati se moramo, da so pripravljalne tekme eno, ko pa gre zares, pa je to povsem nekaj drugega. Rastejo iz tekme v tekmo, izpolnili so cilj, ki so si ga zadali, so tudi vse bolj samozavestni. Prepričan sem, da bodo naredili čisto vse, kar bodo lahko, da bi nas skušali premagati. Na drugi strani moramo mi igrati tako, kot smo sposobni, kot smo v skupinskem delu tekmovanja že pokazali. Ne smemo si dovoliti nihanj in padcev v igri in upam, da bo v ponedeljek vse skupaj delovalo tako, kot mora." Tudi slovenski selektor Alberto Giuliani v pogovoru za uradno spletno stran OZS opozarja na dobre predstave Hrvatov v skupinskem delu prvenstva: "Hrvaška ima zelo dobrega podajalca Žukovskega, zelo dobrega korektorja Raića in dva nevarna napadalca, Sedlačka in Šestana. V Talinu so Hrvati na trenutke prikazali zelo dobro igro in videli smo, kako nevarni so lahko. Čaka nas težka tekma, tega se zavedamo. A hkrati vemo, kaj je naš cilj in kaj moramo za to storiti. Na tem smo v preteklih dneh delali in skušali popraviti še nekaj stvari, s katerimi nismo bili zadovoljni. Zdaj pa je čas, da se osredotočimo na tekmece in za pripravo nanje izkoristimo še zadnja treninga."