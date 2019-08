Sedaj je jasno: Slovenke z Nemkami na Poljskem

Slovenke so na EP že prišle do najboljše uvrstitve v zgodovini. Tekma osmine finala z Nemčijo bo nagrada ...

Čeprav je vse kazalo, da bodo Slovenke tekmo osmine finala odigrale v Bratislavi, se je razpored drugega dela prvenstva po zadnji tekmi skupinskega dela, na kateri je Poljska s 3 : 2 premagala Italijo, spremenil. Na Slovaško iz skupine B tako potujejo Italijanke in Belgijke, Nemke in Španke se selijo na Poljsko.

V Ankari bosta tekmi osmine finala igrali Srbija in Romunija ter Turčija in Hrvaška, v Budimpešti bo moč spremljati obračuna med Nizozemsko in Grčijo ter Azerbajdžanom in Bolgarijo. V Lodžu bo Slovenija igrala z Nemčijo, Poljska s Španijo, v Bratislavi se bodo udarile Rusija in Belgija ter Italija in Slovaška.