Selektor Alberto Giuliani: Bolgari imajo popolno ekipo

Dan pred pričetkom izločilnih bojev na evropskem prvenstvu v odbojki so pred novinarje stopili predstavniki vseh štirih reprezentanc, ki bodo osmino in četrtino finala odigrale v Stožicah. Poleg Slovencev in Rusov so to še Grki ter Bolgari. Slednje v soboto čaka obračun z našo izbrano vrsto, ki bo odločil o tem, kdo bo potoval med osem najboljših. Selektor slovenske izbrane vrste Alberto Giuliani poudarja, da ima Bolgarija eno najboljših ekip na stari celini, obenem pa računa na izdatno pomoč s tribun: "Mislim, da bo ta tekma najboljša med vsemi na turnirju. Do zdaj nismo imeli veliko sreče na takih tekmah. Igrali bomo na zmago. Igrali bomo s pravim odnosom in znova skušali pritegniti naše navijače, da še enkrat naredimo izjemno vzdušje za tekmo proti tako težkemu tekmecu. Bolgari imajo popolno ekipo, na čelu s Cvetanom Sokolovim in Viktorjem Josifovim. Vsi igralci imajo bogate mednarodne izkušnje, a jih imajo tudi Slovenci, prav tako tudi tako dobre igralce. Mislim, da bo tekma zelo težka, odločali bodo detajli."

Jeziček na tehtnici bi lahko predstavljali prav slovenski navijači, ki so se doslej zelo izkazali. Tega se zaveda tudi kapetan bolgarske izbrane vrste 33-letni Josifov: "Slovenija je zelo dobra ekipa. Ima veliko dobrih posameznikov, ki igrajo v najboljših ekipah. Obenem bodo imeli Slovenci prednost, ker bodo igrali na domačih tleh in verjetno pred polno dvorano. Poskušali bomo igrati na najvišji možni ravni, dobri bomo morali biti v vseh elementih igre."

Stožiško občinstvo bo priča tudi zelo zanimivemu italijanskemu trenerskemu dvoboju. Giulianiju bo nasproti stal Silvano Prandi, ki ima izkušenj z največjih tekmovanj na pretek. Z reprezentanco naših zahodnih sosedov je leta 1984 v Los Angelesu tudi osvojil bronasto olimpijsko medaljo. "Vsaka tekma prinaša več pritiska. Na tekme v Franciji smo že pozabili in zdaj smo osredotočeni le na Slovenijo, saj bo to za nas odločilna tekma. Če bomo zmagali, bomo v četrtfinalu, sicer bomo odšli domov. Obe ekipi sta na enaki kakovostni ravni, o zmagovalcu bo odločala dnevna forma," je povedal 71-letni strokovnjak.

Pred vrhuncem večera bo v Ljubljani na sporedu tudi obračun med Rusi in Grki. Prenos se na Kanalu A in VOYO začne ob 17.20. Zmagovalci dvoboja se bodo v četrtini finala udarili z boljšim med Slovenijo in Bolgarijo.