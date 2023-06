Selektor Bonitta zelo zadovoljen s prvimi treningi deklet

Za slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco je prvi teden priprav v Kranjski Gori, ki ga je selektor Marco Bonitta izkoristil predvsem za telesno pripravo in vadbo tehničnih elementov, motivacija deklet pa je na izjemno visoki ravni.

Slovenske odbojkarice so priprave na reprezentančno poletje začele v svoji stalni bazi na Gorenjskem, v začetku julija pa se bodo preselile v Maribor, kjer bodo do prvih pripravljalnih tekem proti Grčiji stopnjevale formo. Italijanski strateg Marco Bonitta, ki je izbrano vrsto prevzel lani, je z opravljenim delom za zdaj zelo zadovoljen: "Prvi teden priprav je bil za nas zelo pomemben. Vzpostavili smo namreč vzdušje, v kakršnem smo končali lansko sezono, v kateri je ekipa odlično odigrala kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Na treningih delamo tako na telesni pripravi kot tudi na tem, da čim prej postavimo sisteme igre in da povežemo različne igralne situacije. Zelo sem zadovoljen s prvim tednom treningov."

icon-expand Marco Bonitta FOTO: Aleš Oblak

Izkušena podajalka izbrane vrste, Sara Najdič, prav tako meni, da so s soigralkami in ekipo na pravi poti: "Od lani se reprezentanca praktično ni spremenila, tako da ostajamo v bolj ali manj enaki zasedbi. Vesele smo, da smo dobile dovolj časa za priprave. Zdaj treniramo en teden, čaka pa nas še mesec in pol dela do evropskega prvenstva, na katerem bo naš osnovni cilj prebiti se v prvi krog izločilnih bojev in potem mogoče iztržiti še kaj več. Začeli smo postopoma, z nabiranjem kondicije in moči, delamo tudi na osnovni tehniki, kar je vedno dobrodošlo. Treniramo zares postopoma in mislim, da bomo ob pravem času in na pravem mestu potem tudi pokazale vse tisto, kar znamo."

icon-expand Priprave ženske odbojkarske reprezentance FOTO: Aleš Oblak

Najmlajša odbojkarica v dresu s slovenskim grbom, 17-letna Mija Šiftar, dodaja: "Dobile smo precej več časa za počitek kot lani in mislim, da smo se po napornih sezonah vse zares dobro spočile. Na priprave smo prišle z veliko energije in motivacije za delo in kljub temu, da so treningi že nekoliko naporni, mislim da treniramo na zelo visoki ravni. Posvečamo se vsakemu elementu posebej, delamo postopoma, naš cilj pa je, da to raven ves čas ohranjamo in jo le še nadgrajujemo. Vsi smo zazrti proti istim ciljem in upamo, da jih bomo na koncu tudi uresničili." Selektor Bonitta ima v Kranjski Gori, kjer bo reprezentanca ostala še ta teden, zdaj na voljo vseh 17 odbojkaric s svojega seznama, izbrani vrsti se je namreč kot zadnja priključila tudi Maša Pucelj.