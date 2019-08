Selektor Giuliani: Naša prednost v primerjavi s tekmeci je ekipni duh

Slovenske odbojkarje v sklopu olimpijskih kvalifikacij na Poljskem čakajo zahtevni tekmeci. Selektor slovenskih odbojkarjev Alberto Giuliani pravi, da je turnir "narejen" za gostitelje Poljake, Slovenci pa imajo tudi svoje prednosti in zgodovinsko priložnost za uvrstitev na OI.

Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco v Gdansku čakajo zahtevni tekmi na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, ki bodo prihodnje leto v Tokiu. Že na uvodu jih čakajo Francozi, nato sledijo Tunizijci in na koncu gostitelji Poljaki. Selektor na slovenski klopi Alberto Giuliani je pred odhodom na Poljsko za 24ur.com najprej dejal: "To je zelo pomemben turnir in brez dvoma najkvalitetnejši turnir od vseh kvalifikacijskih, tu sta Francija in Poljska, ki spadata med najboljše reprezentance na svetu, ter prvak Afrike. To je turnir najvišje kakovosti, morali bomo igrati na najvišjem nivoju in imamo lepo priložnost za preboj na olimpijske igre 2020 v Tokiu. Pričakujem, da bomo igrali dobro, dali bomo maksimum in videli, kaj se bo zgodilo. Trudili se bomo, da uresničimo naše cilje na igrišču in če bodo tekmeci boljši, jim bomo čestitali."

Alberto Giuliani FOTO: Aljoša Kravanja

Velikih skrivnosti med reprezentancami ni, na stavnicah so v vlogi glavnega favorita svetovni prvaki Poljaki, ki bodo imeli številčno navijaško podporo."Turnir je "narejen" za domačine Poljake, ki igrajo doma. Vsi se dobro poznamo, Francozi imajo ogromno kvalitete in igralcev. Tudi Poljaki so močni, imajo še Leona (naturalizirani Kubanec Wilfredo Leon, op.p.), velikih presenečenj ne bo. Mi že na začetku igramo s Francozi, z zelo izkušeno ekipo in to bo zelo težka tekma, Videli bomo, kakšni bodo ostali rezultati. Verjamem, da bo zadnja tekma najtežja, pred njihovimi navijači. A ponavljam, verjemam v fante, da bodo izkoristli priložnost," pravi selektor. Pričakovanja so velika, pritisk tudi, tega se dobro zaveda tudi selektor:"Pritisk ni problem, vsi na svetu mislijo, da smo v podrejenem položaju glede na Poljake in Francoze. Zato lahko le presenetimo in to je lahko naša prednost. Je pa tudi res, da veliko pričakujem od fantov, vsak dan treniramo, da bi napredovali in se izboljšali."

Slovenski odbojkarji na Poljskem "lovijo" vstopnico za olimpijske igre 2020. FOTO: Damjan Žibert