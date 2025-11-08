Šen: Naredili bomo vse, da zmaga ostane v Tivoliju

"Mislim, da smo danes odigrali tako smo morali. Povrnili smo si samozavesti. Nasprotniku nismo dovolili veliko priložnosti. Mislim, da smo lahko zadovoljni s to predstavo," je po zmagi nad Kranjčani dejal Klemen Šen .

Slednji je poudaril, da bo na povratni tekmi ključnega pomena tudi podpora domačih navijačev. "Mislim, da nam podpora s tribun pomeni ogromno. Upam, da se navijači povratne tekme udeležijo v čim večjem številu. Upam, da bodo navijači naš sedmi igralec," pravi Šen.

Igralec ACH Volleyja je dodal, da je prvi dvoboj z Romuni že pozabljen: "Pripravljamo se iz tekme v tekmo. Naredili bomo vse, da zmaga ostane v Tivoliju."