Odbojka na mivki: na OI v Tokio po zahtevni poti

Vabilo zanje so pri moških prejeli Nejc Zemljak inJan Pokeršnik, Jure Peter BedračinVid Jakopinter Danijel PokeršnikinGašper Plahutnik, pri ženskah pa se bodo za dve mesti v izbrani vrsti udarili trije pari,Tjaša Jančar inTjaša Kotnik, Ana Skarlovnik in Jelena PešićterNina inTajda Lovšin. Slovenci bodo olimpijske kvalifikacije, kot piše v uradnem sporočilu za javnost krovne odbojkarske zveze Slovenije, sicer igrali v skupini E, v kateri so fantje postavljeni kot drugi nosilci, pred njimi na evropski lestvici so Čehi, tretji nosilci skupine so Izraelci, četrti Severni Irci. Tudi dekletom je žreb namenil skupino E, v kateri pa bodo nastopile le tri reprezentance, ob Slovenkah še prve nosilke, Latvijke ter Bolgarke, ki imajo v evropski razvrstitvi najmanj točk. V drugi krog kvalifikacij, v katerem bo nastopilo 32 reprezentanc, se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, neposredno pa je v 2. krog že uvrščenih po osem najboljših reprezentanc z evropske lestvice. Pri moških so to Poljska, Latvija, Rusija, Nizozemska, Norveška, Italija, Avstrija in Španija, pri ženskah Češka, Nemčija, Nizozemska, Švica, Rusija, Finska, Poljska in Španija.

Veliki finale t.i. celinskega pokala oz. evropskih olimpijskih kvalifikacij bo od 22. do 28. junija 2020 gostila Nizozemska, na turnirju bo nastopilo šestnajst najuspešnejših držav. Na olimpijske igre se bosta na koncu uvrstili le najboljša ženska in moška dvojica.