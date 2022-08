Sinočnja odbojkarska tekma najbolj gledana vsebina POP TV in Kanala A letos

"Pred nami sta prvenstvi številnih presežkov," so si bili enotni športni strokovnjaki pred začetkom svetovnega prvenstva v odbojki in evropskega v košarki. Da so imeli še kako prav, se je izkazalo že sinoči, ko so pred nabito polnimi Stožicami slovenski odbojkarji igrali s Francozi. Tekme na koncu sicer niso dobili, a daleč od tega, da bi lahko bili razočarani. Fantje so dokazali, da se lahko kosajo z vsakim tekmecem, olimpijskim prvakom so jih pošteno napeli. Neposredni prenos tekme na POP TV si je ogledalo kar 65 odstotkov gledalcev, kar predstavlja rating 18,1 odstotka.

To je zelo lepa popotnica pred nadaljevanjem prvenstva. Slovensko izbrano vrsto že jutri čaka obračun z Nemčijo, pričetek prenosa bo ob 20. uri. Zelo blizu je tudi začetek evropskega prvenstva v košarki, ko se bosta Goran Dragić in Luka Dončić z ekipo zoperstavila reprezentanci Litve. Z nami bodite v četrtek, 1. 9., ob 16.30.

Hvala, ker navijate z nami! Na POP TV, Kanalu A in VOYO.



Vir: AGB Nielsen Media Research, ciljna skupina 18–54 let, delež gledalcev televizijskih vsebin v živo in z zamikom na isti dan, 28. 8. 2022