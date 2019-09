Šket samozavestno: Verjamem, da bodo naši navijači preglasili Poljake

Odbojkarska mrzlica se stopnjuje. V četrtfinalu so padli evropski prvaki Rusi, v polfinalu pa slovensko izbrano vrsto čakajo aktualni svetovni prvaki Poljaki. Poljska je gostila zadnje evropsko prvenstvo, a pred dvema letoma ostala praznih rok. Velika pričakovanja rdeče-belih so v osmini finala razblinili prav Slovenci.

Na zadnji tekmi pred domačimi navijači se bodo slovenski odbojkarji merili s Poljsko, aktualnimi svetovnimi prvaki, ki so doslej osvojili že dve zlati odličji na SP, na evropskem enega samega. Poljaki so se veselili naslova evropskih prvakov leta 2009 v Turčiji, dve leti kasneje so se okitili z bronom, kar je tudi njihovo zadnje odličje z EP.

"Z igro, kot smo jo prikazali proti Rusiji, smo zmožni vsega," je prepričan Šket. FOTO: Damjan Žibert

Prenos tekme med Slovenijo in Poljsko si lahko ogledate na Kanalu A in VOYO, s prenosom pričnemo ob 20. uri.

Zadnji zmenek slovenske izbrane vrste s Poljaki je bil pred dobrim mesecem dni, v kvalifikacijah za Olimpijske igre v Gdansku. Poljaki so po preobratu slavili s 3:1. Srednji bloker slovenske reprezentance Alen Šket verjame, da bo zgodba tokrat povsem drugačna. "Čakajo nas svetovni prvaki. Vemo, na kakšnem nivoju igrajo, z njimi smo se že pomerili. Takrat je bila sreča na njihovi strani. Sedaj igramo pred domačo publiko, zato računamo na glasno podporo s tribun. Vse bo odvisno od nas samih. Z igro, kot smo jo prikazali proti Rusiji, smo zmožni vsega," pove novi član poljskega prvoligaša Czarni Radoma. Pred dvema letoma so prav Slovenci na Poljskem uničili sanje domačinov po odličjih. V osmini finala so pred polnimi krakovskimi tribunami povsem ponižali Poljake in si s 3:0 zagotovili vstopnico za četrtfinale. "Ne bojimo se poljskega maščevanja. Takrat nismo bili v polni postavi, manjkal je Klemen Čebulj, ki je na tem prvenstvu v vrhunski formi. Zavedamo se, da je vsak člen ekipe pomemben, vsak lahko stopi na igrišče in prispeva točko," je prepričan Šket.

Alen Šket je že pred začetkom prvenstva napovedoval boj za odličja. FOTO: OZS

Misija: Kubiak in Leon Velika nevarnost za Slovence preti od naturaliziranega Poljaka Wilfreda Leona, visoko motiviran je tudi kapetan Michal Kubiak. Poljaki so doslej prvenstvo odigrali brez napak, oddali so zgolj en sam niz. Poljski stroj je zdrobil Estonce, Nizozemce, Čehe, Črnogorce, Ukrajince, v osmini finala Špance in Nemce v četrtfinalu. Slovenija si je na letošnjem EP privoščila dva spodrsljaja, v skupinskem delu je klonila proti Severni Makedoniji in Rusiji. Slednji se je za poraz oddolžila v četrtfinalu."Proti Rusom nismo uspeli zaustaviti vseh, tudi proti Poljakom bo tako. Leon je njihova dodatna moč, če nam uspe zaustaviti njega in Kubiaka, smo naredili že veliko," je o moči poljske izbrane vrste prepričan Slovenskobistričan.

Stožice bodo pokale po šivih, drugi sklop vstopnic je pošel v manj kot dveh minutah. FOTO: Damjan Žibert