Šket: Prazniki? Malo prehitro odpremo darila

Alen Šket je v svoji karieri igral tako doma kot na tujem. "Vsak mlad igralec si želi iti enkrat v tujino. V Sloveniji liga ni na taki ravni, da bi lahko celo kariero igral doma, zato se vsi odločijo za igranje v tujini, kjer so močnejše lige, klubi in tudi finančno se precej bolj izplača. Vsi gledamo na to. Slabost pa je, da si daleč od doma in pogrešaš družino, prijatelje, domačo hrano. Se pa z leti igranja v tujini navadiš tudi tega, dobiš debelejšo kožo in gre lažje," je v pogovoru za uradno spletno stran OZS med drugim dejal reprezentant Šket. "Štiri leta sem igral v Turčiji in zdaj najbolj pogrešam turško hrano, če moram nekaj izpostaviti. Hrana tam je bila res dobra, kar koli sem poskusil, je bilo vrhunsko, tudi sladice. Česa drugega pa ne pogrešam. Dom je dom in doma je najlepše," je priznal dolgoletni slovenski reprezentant. Božično-novoletnih praznikov so tako kot vsi veselijo tudi športniki, saj lahko nekaj časa preživijo s svojimi najbližjimi. "Praznike po navadi preživim z družino. Glede tradicije pa težko kaj rečem, mogoče to, da malo prehitro odpremo darila, in sicer že 24. zvečer in ne 25. zjutraj, ampak mislim, da nismo edini. Drugače pa nimamo neke tradicije, praznike preživimo v družinskem krogu," je pogovor za uradno spletno stran OZS zaključil reprezentančni sprejemalec.