'Škoda za poraz v tako izjemnem vzdušju v Tivoliju'

Poraz Ljubljančanov v boju za drugo mesto in s tem nastop v osmini finala še ni usoden, jasno pa je, da bodo morali varovanci Radovana Gačiča izgubljeni točki nekje nadomestiti, za to bodo imeli še tri priložnosti. "Izjemno vzdušje in težka tekma s kar nekaj preobrati. V prvem nizu smo delovali premalo odločno, kar so tekmeci s pridom izkoristili. Potem pa smo se sprostili in zaigrali bistveno bolje. Na koncu so o zmagovalcu odločale malenkosti in tokrat nismo bili mi na srečni strani," je po porazu dejal trener Gačič, Klemen Šen, ki je tokrat v drugem nizu zamenjal Mateja Köka, pa je dodal: "Velika škoda za poraz, ki bi nam že zdaj odprl marsikatera vrata. Vendar ni še nič izgubljenega. Danes smo dokazali, da se znamo kosati z najboljšimi ekipami, in s to miselnostjo bomo odpotovali tudi v Nemčijo. Moramo umiriti glave, saj nas že v soboto čaka derbi v državnem prvenstvu." Izkušeni Alen Šket, ki je nekoč igral v turškem prvenstvu in pozna tamkajšnje odbojkarje, ni bil presenečen nad odlično igro tekmecev, škoda pa je poraza po vodstvu z 2:1 v nizih. "Škoda je predvsem tega, da smo izgubili pred tako številnim občinstvom, ki nas je ves čas nosilo po rokah. Za vse to se jim še enkrat zahvaljujem," je dejal Šket in bil močno razočaran nad porazom. "V ključnih trenutkih so se nam prikradle nekatere tehnične napake. Na drugi strani so Turki svoje najboljše trenutke kazali ravno takrat, ko je bilo to najbolj potrebno."