Škorc ostaja trener mariborskih odbojkarjev

Sebastijan Škorc ostaja na klopi odbojkarskih državnih prvakov tudi v sezoni 2021/22, so sporočili iz OK Merkur Maribor. Čeprav je imel ponudbe iz tujine, so zapisali pri štajerskem klubu, je ostal zvest dosedanji ekipi. V klubu ostajajo tudi vsi njegovi dosedanji pomočniki.

Škorc (na fotografiji) je z Mariborčani uprizoril epski preobrat v finalni seriji s serijskim prvakom ACH Volleyjem. FOTO: Aljoša Kravanja Med tistimi, ki poleg Sebastijana Škorcaostajajo v klubu, so njegov pomočnik Alen Kranjc, statistik Tomo Dukarić, fizioterapevt Matic Fras, vodja pisarne in marketinga Matjaž Krambergerter izvršni direktor kluba Matjaž Strdin. Merkurjevci bodo v novi sezoni poleg slovenskega državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja prvič nastopali tudi v elitni ligi prvakov in srednjeevropski ligi Mevza. "Zgodba, ki sva si jo pred štirimi leti zamislila z Matjažem Strdinom, je postala pravljica, želje so bile postavljene visoko in vsako leto smo rasli tako na igrišču kot tudi organizacijsko," je ob tem med drugim dejal Škorc.