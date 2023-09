Slovenci pripravljeni na naslednjo oviro, čaka jih Turčija

Slovenci so v skupinskem delu tekmovanja dosegli pet pomembnih zmag, ki so v slovenski tabor vnesle še več pozitivne energije in samozavesti, ki jo bodo fantje potrebovali pred izločilnimi boji tekmovanja. V osmini finala jim nasproti stoji reprezentanca Turčije, ob morebitni zmagi pa jih v četrtfinalu čaka zmagovalec obračuna med Portugalsko in Ukrajino. "Mislim, da so Turki težji nasprotnik od tekmeca, ki bi nas ob zmagi čakal v nadaljevanju. Tako, da moramo zares razmišljati tekmo po tekmo, najprej o njih. Kaj se bo pa tam zgodilo, na drugi tekmi, ne vemo, nimamo vpliva, tako da naša želja, naš cilj je samo sobotna tekma. Da odigramo dobro, zagotovo si želimo uvrstitve v četrtfinale, potem pa bomo videli, kako naprej," je pred dnevom dejal Rok Možič .

Turčija je tekmovanje začela v Izraelu, kjer je končala kot 4. reprezentanca skupine D. Na klopi turške reprezentance je nekdanji slovenski selektor, Italijan Alberto Giuliani , ki je Slovenijo popeljal do dveh srebrnih odličij. Po tem, ko je še en Italijan, Andrea Giani , ravno v Bolgariji leta 2015 začel slovensko pravljico, jo je Giuliani v letih 2019 in 2021 nadaljeval. Slovenija je na zadnjih štirih evropskih prvenstvih tako osvojila tri srebrna odličja.

Mnogi so prepričani, da je v letošnjem letu pripravljena na stopničko višje. Svojo kakovost so odbojkarji potrdili s povabilom in udeležbo na Wagnerjevem memorialu, ki je potekal V Krakovu, služil pa kot priprava na zdajšnje tekmovanje: "Govorilo se je že pred prvenstvom, da bi pripravljalni turnir, ki smo ga igrali na Poljskem, zagotovo lahko bil tudi final four evropskega prvenstva. Gre za ene izmed najboljših štirih reprezentanc trenutno (turnirja so se udeležile Poljska, Italija, Francija in Slovenija, op. p.), toda tukaj na tem tekmovanju ne smemo pozabiti še na Srbe, Nizozemci igrajo zelo dobro. Kar nekaj je ekip, ki bi lahko posegla po visokih mest. Tako, da bomo videli, kaj bod posamične ekipe naredile v nadaljevanju," še previdno zaključi Možič.