Slovence proti Bolgarom čaka naelektreno ozračje in polna dvorana

Slovenska reprezentanca ima trenutno, kljub nekoliko okrnjeni zasedbi, izjemen izkupiček tekem – štiri zmage in le en poraz, kar jo uvršča na visoko 3. mesto lige narodov, pred njo pa sta le Poljska in Brazilija. Bolgarija je z zvezdniško bratsko navezo Aleksandra Nikolova in Simeona Nikolova pokazala napredek ob začetku reprezentančne sezone, včeraj vknjižila tretjo zmago, ko je v Areni Burgas s 3:0 premagala Japonsko in opozorila nase. Tako se je na lestvici lige narodov povzpela z 10. na 6. mesto. Za domači turnir sta se bolgarski ekipi pridružila še prodorni korektor Dimitar Dimitrov in kapetan ekipe, srednji bloker Aleks Grozdanov, na katera bo lahko na obračunu s Slovenijo računal bolgarski strateg Gianlorenzo Blengini.

Selektor slovenske odbojkarske reprezentance Fabio Soli je navdušen nad svojo ekipo. FOTO: Profimedia icon-expand

Po uspešnem začetku v Burgasu je slovenska zasedba še dodatno motivirana za prihajajoče tekme. Kot je dejal kapetan slovenske izbrane vrste, Jan Kozamernik, bo tekma z Bolgarijo zelo zanimiva. Vsi se vedno veselimo igrati pred polnimi dvoranami, ne glede na to, ali navijajo za nas ali nasprotnika.

To nam vselej daje dodatno energijo in mislim, da nas bo tudi tokrat zelo podžgalo, je pred obračunom dejal srednji bloker in dodal: "Vemo, da so Bolgari zelo fizična ekipa in da bodo pred domačim občinstvom poskušali narediti vse, da zmagajo. A tukaj smo tudi mi, z našo kvaliteto, z našim kvalitetnim sistemom igre, ki nas lahko pripelje daleč. Na to se je potrebno zanesti in verjeti, da nam lahko uspe. Jutri lahko pridemo do zmage."

Slovenci imajo, z dnevom premora, odličen položaj, da se dobro pripravijo na jutrišnji obračun z domačini. Selektor Fabio Soli pa je po včerajšnjem uvodu dodatno opozoril na raven igre: "Raven igre narašča, ne samo naša, ampak vseh ekip v ligi narodov. O bolgarski ekipi lahko rečem, da je zelo nadarjena, z veliko pomembnimi igralci, med katerimi je tudi kar nekaj mladih. Lahko smo zadovoljni z včerajšnjim rezultatom, vendar se moramo sedaj osredotočiti na naslednjo tekmo."

Jan Kozamernik FOTO: CEV icon-expand

Reprezentanci Slovenije in Bolgarije sta se nazadnje pomerili lani, ko so na Japonskem s 3:0 slavili naši odbojkarji. Petkova tekma obeta veliko borbene igre pred šest in pol tisočglavo množico, ki bo napolnila Areno Burgas.