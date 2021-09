Slovence tokrat čaka zahtevnejši nasprotnik – Bolgarija

Po prepričljivi ponedeljkovi zmagi proti Belorusiji, ki so jo odpravili gladko s 3:0 v nizih, slovenski odbojkarji veliko časa za počitek ne bodo imeli. Z Bolgarijo so se nazadnje pomerili v Ligi narodov in se veselili zmage s 3:0. Bolgarski odbojkarji so morali sicer v ponedeljek z 1:3 priznati premoč Italiji.

"Dvigujemo našo formo in se približujemo maksimumu, a imamo v nekih elementih še malo prostora za napredek. Mislim, da je to super, zlasti glede na naš razpored tekem. Dobro je, da stopnjujemo formo, kajti prihajata Bolgarija in Italija, ki sta na malo višjem nivoju. V ponedeljek je bilo pozitivno tudi to, da smo odigrali dokaj lahko tekmo in nismo potrošili vseh moči ter gremo lahko v hotel počivat in na terapije, da bomo pripravljeni na Bolgarijo," je po drugi zmagi v dvorani Ostravar povedal Tonček Štern.