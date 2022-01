Slovenska odbojkarska reprezentanca do 18 let se je uvrstila na evropsko prvenstvo. Naši fantje so v finalu kvalifikacij s 3:1 premagali Avstrijo in bodo poleti v Gruziji branili naslov evropskih prvakov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izid, kvalifikacije za EP, finale:

Slovenija - Avstrija 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:13)