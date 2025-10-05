Slovenci bodo bron branili v Italiji, Slovenke se podajajo v Turčijo

Evropsko prvenstvo v odbojki za ženske, ki bo prihodnje leto potekalo med 21. avgustom in 6. septembrom, bodo gostile Turčija, Azerbajdžan, Švedska in Češka. Na prvenstvu bo že četrtič sodelovalo 24 reprezentanc. Žreb je slovenskim odbojkaricam, ki bodo četrtič nastopile na evropskem prvenstvu, namenil skupino A.

Za uvrstitev v izločilne boje se bodo pomerile z reprezentancami Turčije, Latvije, Poljske, Nemčije in Madžarske. Uvodne tekme bo slovenska izbrana vrsta odigrala v Carigradu, ki bo skupaj z Brnom gostil osmino finala in četrtfinale. V turški prestolnici se bodo nato najboljše štiri ekipe pomerile za evropsko krono, ki jo bodo poskušale obraniti domačinke.

Za prestižno lovoriko se bodo najboljši odbojkarji stare celine pomerili med 9. in 26. septembrom. Tako kot žensko prvenstvo bodo tudi moškega gostile štiri države. Drugič zapored bosta EuroVolley gostili Italija in Bolgarija, pridružili pa se bosta še Finska in Romunija.

Slovenci, ki imajo v svoji zbirki že tri naslove evropskih podprvakov in so branilci bronaste medalje z zadnjega evropskega prvenstva, so bili izžrebani v skupino A, ki bo uvodno tekmo odigrala v italijanskem Neaplju, vse naslednje pa v Modeni. Tam se bodo pomerili z gostitelji Italijani, poleg njih pa še s Švedi, Čehi, Grki in Slovaki. Osmino finala in četrtfinale bosta gostila Torino in Varna, medtem ko bodo tekme za kolajne potekale v Milanu.

SKUPINE EUROVOLLEY 2026 – ŽENSKE:

Skupina A, Carigrad (Turčija): Turčija, Latvija, Poljska, Nemčija, Slovenija, Madžarska

Skupina B, Brno (Češka): Češka, Avstrija, Srbija, Ukrajina, Bolgarija, Grčija

Skupina C, Baku (Azerbajdžan): Azerbajdžan, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Romunija, Španija

Skupina D, Göteborg (Švedska): Švedska, Črna gora, Italija, Francija, Slovaška, Hrvaška

SKUPINE EUROVOLLEY 2026 – MOŠKI:

Skupina A, Neapelj/Modena (Italija): Italija, Švedska, Slovenija, Češka, Grčija, Slovaška

Skupina B, Varna (Bolgarija): Bolgarija, Severna Makedonija, Poljska, Ukrajina, Portugalska, Izrael

Skupina C, Tampere (Finska): Finska, Estonija, Srbija, Belgija, Nizozemska, Danska

Skupina D, Cluj-Napoca (Romunija): Romunija, Latvija, Francija, Nemčija, Turčija, Švica