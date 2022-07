Slovenci bodo igrali na Eurovolleyju

Slovenski odbojkarji so obračun s Finsko začeli v udarni zasedbi, saj se je po poškodbi gležnja v ekipo vrnil Nik Mujanovič, selektor Jernej Rojc pa je ob njem na igrišče poslal še Dina Vinkoviča, Miho Finka, Roka Bračka, Janža Janeza Kržiča, Nejca Kožarja in Grego Okrogliča, Odločilno srečanje so naši fantje začeli odločno in si z napadom Mujanoviča zagotovili vodstvo s 4:1, blok Kržiča pa je pomenil že vodstvo z 8:4. Na servis Bračka so sledile napake Fincev, ki so našo vrsto popeljale na 10:4, tekmeci so se prek Luke Martilla in Haapaniemija še približali na 7:12, Bračko z napadom in Mujanovič z blokom in napadoma pa sta poskrbela, da se je razlika spet povečala (18:8). V končnico so Slovenci vstopili s kar 11 točkami naskoka, pri 20:9, potem pa nekoliko popustili. Na servis Haapaniemi je Fincem uspela serija točk, s katero so rezultat znižali na 17:24 in tako ubranili kar pet zaključnih žog, nato pa je Haapaniemi servis poslal izven igrišča.

Dober začetek je varovancem Rojca uspel tudi v drugem nizu, ko so tudi tokrat na servis Bračka ter z blokom Kržiča in protinapadom Vinkoviča prišli do vodstva s 7:2. Fink je blokiral za 10:6, Bračko pa prebil finski blok za 13:6. Gostje so bili tudi sredi niza nemočni, na servis Finka niso mogli organizirati dobrega napada, prednost naših je posledično hitro narasla na 10 točk, na 17:7. Po še eni dobri obrambi Okrogliča je Mujanovič napadel za 18:8, Kožarju pa je uspel še blok za 23:13. Kot že v prvem nizu so naši fantje v končnici nekoliko popustili, tekmeci so bili zopet uspešni na servis Marttile in se približali na 16:23, vendar pa so se prepričljive zmage s 25:17 vseeno veselili gostitelji.