Slovenci bodo ligo narodov 'lovili' proti zahtevnim nasprotnikom

Slovenski odbojkarji so vendarle dobili tekmece za julijske kvalifikacije za ligo narodov. Slovenci bodo med 3. in 7. julijem v Areni Stožice v Ljubljani gostili Kubo, Čile, Turčijo, Belorusijo in Egipt, v ligo narodov jih vodi le zmaga na turnirju, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Alberto Giuliani bo poskušal Slovenijo popeljati v ligo narodov, na olimpijske igre in seveda tudi do velikega uspeha na domačem evropskem prvenstvu. FOTO: Aljoša Kravanja Slovenska izbrana vrsta bo igrala v skupini A, skupaj s Čilom in Turčijo, v skupini B se bodo med seboj merile ostale tri reprezentance, in sicer Egipt kot najboljša reprezentanca afriških kvalifikacij, Belorusija kot druga najuspešnejša ekipa iz evropske zlate lige ter Kuba, ki si je nastop prislužila z dobrim nastopom v pokalu Norceca. Največ slovenski odbojkarji sicer pričakujejo od domačega evropskega prvenstva, ki bo med 12. in 29. septembrom potekalo v Sloveniji, Franciji, Belgiji in na Nizozemskem. Celotno prvenstvo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Pokal izzivalcev FIVB se bo začel z obračunom med Egiptom in Belorusijo, prvi nasprotniki Slovencev pa bodo Čilenci, za Brazilijo in Argentino najmočnejša južnoameriška reprezentanca. Drugi dan kvalifikacij bodo Slovenci prosti, v petek, 5. julija, pa se bodo svojim navijačem predstavili na tekmi proti Turkom, ki so se dokazali z zmago v evropski zlati ligi, ob tem pa Turki to sezono niso izgubili še niti ene tekme. V soboto, 6. julija, bosta na sporedu polfinalni tekmi, finale bo v nedeljo, 7. julija, ob 20.30. V elitno ligo narodov se bo uvrstil le zmagovalec pokala FIVB Challenger.