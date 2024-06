Bodo slovenski odbojkarji proti Srbom maščevali boleč remi nogometašev

Slovensko odbojkarsko reprezentanco nocoj v Stožicah čaka še zadnji obračun tretjega turnirja elitne Lige narodov. Pomerila se bo s Srbijo. Po izjemnem sobotnem večeru, ko so v nabito polnih Stožicah padli svetovni prvaki Italijani, je čas za nov spektakel. Reprezentanci, ki sta si v tem tednu v Stožicah priigrali uvrstitev na olimpijske igre, bosta turnir poskusili zaključiti z zmago. Za Slovenijo bi bila to že 11. zmaga na 12 tekmah. Vse to pa samo potrjuje trenutno drugo mesto na lestvici tega turnirja in tretje na svetovni lestvici. Zmaga bi Slovenijo znova dvignila na visoko drugo mesto na svetu.