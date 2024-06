Slovenci do pete zaporedne zmage v Ligi narodov

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je drugi turnir Lige narodov v japonski Fukuoki odprla proti Turkom. V boju za olimpijske igre bo tudi na Japonskem pomembna vsaka tekma in po novi dragoceni zmagi je pot do Pariza še bližja. Slovenija je Turčijo premagala z gladkih 3:0. Po dnevu premora se bo naša izbrana vrsta za šesto zaporedno zmago pomerila z Brazilijo.

Slovenski odbojkarji so drugi turnir elitne Lige narodov v Fukuoki na Japonskem začeli z obračunom proti Turkom, s katerimi so se lani srečali dvakrat. V osmini finala evropskega prvenstva so naši fantje odpor tekmecev strli šele po petih nizih, v kvalifikacijah za olimpijske igre pa so slavili po treh nizih.

Slovenija na Japonskem išče potrditev uvrstitve v Pariz. Po peti zaporedni zmagi je pot na OI še krajša.

Prvi točki na tekmi, ki jo je selektor Gheorghe Cretu začel s podajalcem Gregorjem Ropretom, korektorjem Tončkom Šternom, sprejemalcema Tinetom Urnautom in Klemnom Čebuljem, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom ter prostim igralcem Janijem Kovačičem, sta pripadli Slovencem. Sledile so tri turške točke nato pa sta reprezentanci točke nizali izmenično, pri čemer sta za slovenske večinoma skrbela Štern in Urnaut, ki je po dobri igri naših v obrambi napadel tudi za vodstvo s 7:6. Po še eni odlični obrambi Ropreta je Kozamernik z blokom povišal na 10:7 in z napadom še na 11:8. Po napadu Čebulja za 12:8 je turški selektor Cedric Enard zahteval prekinitev, po kateri sta sledila bloka Kozamernika in Pajenka za 14:8.

Štern je z napadom in nato še asom razliko povišal na sedem točk (16:9), turška klop pa je posegla po novem odmoru. Slovenski serverji so še naprej pritiskali na turške sprejemalce in si s tem olajšali delo v obrambi, protinapade je praviloma zaključeval Štern. Čebulj je prispeval as za 18:11, Enard pa je poizkušal še z menjavami. Po treh zaporednih točkah Turkov za 20:17 na servis Gurbuza pa je prekinitev zahteval Cretu. Mandiraci je dosegel nov as za tuško zasedbo, ki se je naši povsem približala (21:20). Štern je napadel za 22:20, po dveh zaporednih napakah bratov Lagumdžija pa so Slovenci slavili s 25:22.

Slovenci nadaljujejo z zmagami v Ligi narodov. Proti Turčiji je bila peta zaporedna.

V drugem nizu sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, a si nobena ni priigrala več kot točke naskoka. Turški podajalec Yenipazar je žoge razporejal med vse svoje napadalce, v naši zasedbi je Ropret največkrat zaposlil Šterna, ki je še naprej odlično igral v napadu, Čebulj pa je z varanjem za 9:8 Slovenijo spet popeljal v vodstvo. Reprezentanci sta nadaljevali v enakem ritmu, le da se je Slovencem nekoliko zaustavilo na servisu, do sredine niza so jih zgrešili kar pet, medtem ko so bili Turki še naprej uspešni izza servisne črte in si s protinapadom Adisa Lagumdžije pri 15:13 prvič zagotovili dve točki naskoka. Cretu je reagiral z odmorom. Na servis Gunesa naši niso zaključili napadov, tekmeci so pobegnili na 18:15. Zatem je dobro napadel Pajenk, Ropret pa se je po odlični obrambi Kovačiča dobro znašel ob mreži ter dosegel točko za 17:18.

Naši so imeli še naprej težave z zaključki, naša klop pa je bila zato pri 18:21 primorana vzeti še drugi odmor, po katerem je turški blok prebil Čebulj. Mujanović, ki je v bloku zamenjal Ropreta, je Urnautu zagotovil protinapad za 20:21, slovenski kapetan pa je bil po podaji Čebulja, ki je prevzel vlogo podajalca, uspešen tudi z varanjem za 21:21. Enard je zahteval prekinitev, po bloku Kozamernika in napaki Yenipazarja za vodstvo Slovenije s 23:22 je sledila še druga. Napaka naših v napadu je Turkom omogočila zaključno žogo pri 24:23, ki jo je izničil Urnaut. Po napaki Adisa Lagumdžije je sledil še blok Čebulja za zmago s 26:24 in vodstvo z 2:0 v nizih.

Gheorghe Cretu s Slovenci dela čudeže ...

Slovenci so z blokom Pajenka v uvodu v tretji niz povedli s 3:1, a so Turki takoj vrnili z enako mero, dvakrat zaustavili naše napadalce in prešli v ospredje (4:3). Nezaustavljivi Štern je izid poravnal na 6:6, Čebulj je prebil turški blok za 8:10, Pajenk pa je iz težkega položaja prispeval točko za izenačenje na 11:11. Štern je z asom Slovenijo povedel v vodstvo z 12:11, Čebulj pa ga je z dvema zaporednima protinapadoma po odličnih servisih Šterna povišal na 14:11. Po prekinitvi na željo Enarda je Šternu uspel nov as za njegovo že 19. točko, Pajenk je napadel za 17:12 in drugi odmor na zahtevo turške klopi. Naši odbojkarji niso popuščali, z napadom Šterna za 20:16 in asom Urnauta za 21:16 so si zagotovili mirno končnico, v kateri je bil v napadu uspešen še Kozamernik, po novem močnem servisu Šterna pa je imela Slovenija pri 24:19 že prvo zaključno žogo. Zmago je z blokom za 25:20 zagotovil Ropret. Naslednjo tekmo bodo Slovenci, pri katerih je izvrstno predstavo pokazal Tonček Štern, dosegel je 23 točk in prispeval tri od šestih slovenskih asov, odigrali v petek, njihov tekmec bo Brazilija. Izid, Liga narodov, moški, 2. turnir:

Slovenija – Turčija 3:0 (25:22, 26:24, 25:20)