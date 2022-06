Slovenci do pomembne zmage proti Argentini

Slovencem je po porazu z Nizozemci prišel prav dan odmora. Selektor Mark Lebedew še vedno ni mogel računati na okužena Tončka Šterna in Janija Kovačiča , a je pripravil drugačne taktične zamisli, ki so izboljšale tako sprejem kot napad. Namesto Danijela Koncilje je na mesto korektorja postavil Roka Možiča , mladega Mariborčana pa je na sprejemu zamenjal kapetan Tine Urnaut , ki je v prvi postavi zaigral prvič po poškodbi. Poleg same kakovosti je Slovenija na igrišču spet dobila pravega vodjo, kar se je v igri, predvsem pa pri energiji, vzdušju in želji še kako poznalo. Urnaut je bil z 19 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.

Slovenci so dobili prvi niz s 25:20, kazalo je tudi na zmago v drugem. Slovenci so vodili z 24:20, imeli zaključno žogo, a je prišlo do preobrata. Argentinci so izenačili in povedli s 25:24, končni izid niza pa je bil 29:27 za gavče in izenačenje v nizih. V tretjem nizu so bili Slovenci boljši tekmec in ga dobili s 25:18 za vodstvo z 2:1, četrti niz pa je bil tudi zadnji, še ena prepričljiva predstava Slovencev za 25:17 in zmago s 3:1 v nizih.

Slovenci so sicer potrebovali nekaj časa, da so ujeli ritem, pobudo so prevzeli v drugem delu prvega niza, njihov prvi nalet so tekmeci, ki na Filipinih prav tako ne igrajo v najboljši predstavi, še zaustavili, po izidu 19:19 pa jim je Jan Kozamernik povzročil veliko težav s servisi in bil najbolj zaslužen za štiri zaporedne točke. Te so zadostovale za vodstvo z 1:0.