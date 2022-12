Slovenci do srebra in A divizije

Uvodni dan evropskega prvenstvo so varovanci Branka Mihorka, ki jih je tokrat vodil namesto standardnega selektorja Simona Božiča, zaključili s polovičnim izkupičkom. V skupinskem delu tekmovanja so morali najprej z 1:3 (23, 24, -21, 21) priznati premoč Madžarom, nato pa so s 3:2 (21, -23, 19, -17, 13) premagali Italijane. V nadaljevanju so bili s 3:1 (-22, 10, 18, 15) boljši še od Čehov, izkupiček dveh zmag in enega poraza pa je zadostoval za uvrstitev v izločilne boje. V četrtfinalu so Slovenci s 3:0 (20, 11, 23) odpravili Litvo in se brez težav uvrstili v polfinale, po zmagi s 3:2 (-17, -18, 20, 22, 12) nad Latvijo pa se je naša izbrana vrsta že lahko veselila preboja v elitno A divizijo in tako izpolnila izredno pomemben cilj. V velikem finalu naši odbojkarji niso bili kos Madžarom, ki so prišli do zmage z 1:3 (18, -15, -23, -18) in tako zasluženo osvojili prvo mesto. Tretja je bila na koncu Latvija, ki je v boju za bron slavila nad Veliko Britanijo.

Reprezentanca Slovenije: Matic Keržan, Sašo Korun, Matjaž Majdič, Sebastjan Osrečki, Jaša Bartelj, Jordan Jakin, Primož Petek in Marko Pokleka. Selektor: Branko Mihorko, pomočnica selektorja: Tija Vrhovnik, fizioterapevt: Stefan Knežević.