Kvalifikacije za OI: Slovenci se tudi tokrat poslavljajo z zmago

Slovenski odbojkarji so se zadnji dan kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu pomerili z reprezentanco Srbije in prišli do gladke zmage z rezultatom 3:0 (22, 23, 21) . Tekma, ki ni odločala več o ničemer, je bila sedma zapovrstjo za našo izbrano vrsto. Usodna sta bila poraza proti Američanom v petek in domačinom Japoncem v soboto. Slovenci so turnir sklenili na tretjem mestu, neposredno se na OI uvrstita prvi dve ekipi. Naša reprezentanca bo vozovnico za Pariz lovila prihodnje leto spomladi v ligi narodov.

Slovenski odbojkarji so kvalifikacijski turnir za uvrstitev na OI zaključili z zmago proti Srbiji. FOTO: OZS