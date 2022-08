Slovenci lovijo prvo zmago na domačem svetovnem prvenstvu

Pred tekmo je o Slovenski reprezentanci spregovoril njen nekdanji selektor in trenutni vodja francoske reprezentance, ki je na prvi tekmi skupine prepričljivo s 3:0 premagala Nemce. Andrea Giani se je že usmeril proti nedeljski tekmi proti njegovim nekdanjim varovancem. "Slovenska reprezentanca in njeni fantje so zelo bojeviti. Slovenici imajo radi šport in mu sledijo. Moja ekipa se bo morala pripraviti, ker tekma ne bo lahka," je pred tekmo Slovenija - Kamerun dejal Giani. Če ne bo lahka za Francoze, ki so aktualni olimpijski prvaki in zmagovalci svetovne lige, kaj so šele lahko pričakovali Kamerunci?

Glede na njihov prihod v dvorano, ki je, milo rečeno, bil prešeren, lahko sklepamo, da jih ni pretirano skrbelo: