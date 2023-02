Slovenci na Japonskem najprej proti Srbiji

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je objavila razpored tekmovanja v letošnji Ligi narodov. Slovenske odbojkarje bomo spremljali na turnirjih na Japonskem, v Franciji in na Filipinih. Prve obračune v letošnji VNL bodo igrali med 7. in 11. junijem igrali v Nagoji, kjer se bodo pomerili s Srbi, Bolgari, Francozi in Iranci. Drugi turnir skupine 4 bo od 20. do 24. junija gostil francoski Orleans, kjer našo izbrano vrsto čakajo srečanja z Argentino, Kanado, Kubo in Brazilijo, zatem pa se bo slovenska reprezentanca podala nazaj v Azijo in v Pasay Cityju na Filipinih odigrala še zadnje štiri tekme. Prva bo 5. julija proti Poljski, preostali tekmeci Slovencev pa bodo Kitajci, Italijani in Nizozemci.

Slovenski odbojkarji bodo v Ligi narodov nastopili tretjič, leta 2021 so v njej osvojili visoko 4. mesto, lani pa so tekmovanje zaključili na 10. mestu.