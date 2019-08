Slovenci na prvi pripravljalni tekmi uspešnejši od Grkov

V nadaljevanju smo spremljali izenačeno srečanje, saj si vse do zaključka niza nobena izmed reprezentanc ni uspela priigrati več kot nekaj točk prednosti. Z močnimi začetnimi udarci je Jan Kozamernik nasprotnikom oteževal organizacijo napada. Tudi ostali slovenski odbojkarji so v tem nizu dobro servirali, saj so dosegli kar tri točke neposredno z začetnim udarcem. V končnico so vstopili s tremi točkami prednosti (18:21), kar je zadoščalo za izenačenje na 1:1. Alberto Giuliani je, kot je napovedal pred odhodom v Grčijo, uvodoma na igrišče poslal Alena Šketa , Mitjo Gasparinija , Saša Štalekarja , Žigo Šterna , Matica Videčnika in Gregorja Ropreta . Na mestu prostega igralca pa je zaigral Jani Kovačič .

Tekmo so bolje začeli domačini, ki so si hitro priigrali občutnejšo prednost in ob drugem tehničnem odmoru vodili kar za šest točk. Tudi v nadaljevanju Slovenci niso našli pravega odgovora za razpoložene Grke, ki so brez težav slavili s 25:18. Že v prvem nizu je priložnost za igro dobil tudi mladi Rok Možič , ki je na tej tekmi osvojil prve točke v dresu članske reprezentance.

Tudi v tretjem nizu je Slovenija še naprej kazala všečno predstavo, a je tudi Grčija dvignila nivo svoje igre. Gostitelji so vodili večino niza, naši fantje pa so navdušili predvsem v končnici niza, ko jim kljub zaostanku treh točk uspel preobrat. Niz so osvojili na razliko s 26:24. Izkazali so se z zanesljivo igro, saj so z lastnimi napakami nasprotniku v tem delu tekme poklonili le štiri točke.

V zadnjem nizu so varovanci Alberta Giulianija vseskozi držali vse niti v svojih rokah in Grkom niso dopustili, da bi prišli preblizu. Učinkoviti so bili tako v napadu ( 60 % uspešnost) kot tudi v bloku. Prav z blokom so osvojili štiri točke. Grki niso našli ustrezne rešitve in Slovenci so na koncu so slavili s 25:20. Najučinkovitejši na tekmi je s 16 doseženimi točkami bil Athanasios Protopsaltis, pri Slovencih pa sta se s 15 doseženimi točkami najbolj izkazala Alen Šket in Mitja Gasparini.

V prihodnjih dneh bodo naši odbojkarji v sklopu priprav na evropsko prvenstvo z Grčijo odigrali še dve tekmi.

Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik 9, Šket 15, Gasparini 15, Možič 3, Vinčić, Štalekar 8, Ž. Štern 6, Klobučar, Kovačič, Videčnik 1, Ropret 5, Urnaut, Čebulj. Selektor: Alberto Giuliani.

Grčija: Zisis, Zoupani 15, Papadopoulos 2, Fillipov, Stivachtis, Petreas 3, Kokkinakis, Koumentakis, Raptis 8, Voulkidis 10, Takouridis 1, Pelekoudas, Fragos 5, Protopsaltis 16, Papalexiou 3, Andreopoulos, Kasampalis.Selektor: Dimitrios Andreopoulos.