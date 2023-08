Slovenci obrambo evropskega srebra začenjajo proti Ukrajincem

Slovenska zasedba, ki brani srebro s prvenstev leta 2019 in 2021, je v ponedeljek okoli poldneva prispela v Bolgarijo, kjer pod vodstvom romunskega stratega Gheorgheja Cretuja vadi 14 odbojkarjev. Cretujevi izbranci bodo prvo tekmo skupinskega dela odigrali proti Ukrajini. Z njo so se nazadnje srečali v četrtfinalu lanskega svetovnega prvenstva, ki ga je do polfinala med drugimi gostila prav Slovenija. Slovenija je takrat dvoboj dobila s 3:1 v nizih, na koncu pa na SP osvojila četrto mesto, Ukrajinci pa so že takrat dokazali, da so čvrsta reprezentanca, ki lahko meša štrene najboljšim zasedbam stare celine. Mednje tudi na tem EP spada tudi Slovenija, ki jo stavnice vidijo kot četrtega favorita za osvojitev naslova. Pred njo so še Poljska, Italija in Francija.

Slovence po prvi tekmi proti Ukrajini v četrtek čaka prost dan, v petek in soboto pa bodo njihovi nasprotniki najprej Finci in nato Španci. Po dnevu premora sledita še obračuna s Hrvaško in Bolgarijo. Slovenija bi v primeru napredovanja v Varni igrala še dvoboj osmine finala in kasneje ob morebitni zmagi še četrtfinale, preden najboljše štiri reprezentance čaka selitev v Rim.

Tekme v Italiji bodo poleg Bologne, kjer se je v ponedeljek prvenstvo začelo, tekme gostili še Perugia, Ancona in Bari, tekme skupine C bodo v Skopju, skupine D pa v Tel Avivu.