Slovenci odigrali prvo tekmo na Japonskem

Po dolgi reprezentančni sezoni, z nastopi v Ligi narodov, kjer so se slovenski odbojkarji prebili vse do polfinala in na koncu zasedli četrto mesto, se je izbrana vrsta ponovno zbrala 12. avgusta in začela priprave na svetovno prvenstvo. Na zadnji del priprav, ki jih bodo Slovenci opravili v japonski Osaki, so iz Ljubljane odpotovali v nedeljo, za varovanci selektorja Fabia Solija pa so že prvi treningi, uspešno pa so se prilagodili tudi na časovno razliko.
Slovenci so danes na Japonskem odigrali prvo od dveh tekem proti ekipi Blazers Sakai. Od domačinov so bili naši odbojkarji boljši s 3:0 (21, 23, 19), tekmo pa so končali po dodatnem četrtem nizu, ki je s 25:17 prav tako pripadel slovenski izbrani vrsti.
Soli, ki je na današnji tekmi poskusil tekmovalni ritem prenesti na igralce, ki v prvem delu reprezentančne sezone niso imeli toliko tekmovalnih minut, je po tekmi izpostavil: "Čakali smo to prijateljsko tekmo pred svetovnim prvenstvom. Danes smo naredili korak naprej, predvsem pa poskusili tekmovalni ritem prenesti na igralce, kot so Pajenk, Ropret in Urnaut, ki so se nam pridružili kasneje in niso igrali toliko tekem v prvem delu reprezentančne sezone."
Zaradi odsotnosti Roka Možiča so v reprezentanci preizkusili tudi novo taktično zamisel in na mesto sprejemalca poslali korektorja, Nika Mujanovića, dodaja izkušeni slovenski podajač, Gregor Ropret: "Preizkusili smo novo taktično zamisel, z Nikom Mujanovićem na sprejemu, saj se je dobro obnesel že na treningih. Z njim pridobimo moč v napadu, posledično pa smo lahko še bolj nevarni."
Slovenska izbrana vrsta je zadnjo uradno tekmo, s pomlajeno postavo, odigrala v začetku avgusta, na zaključnem turnirju Lige narodov. O tekmovalnem ritmu in občutkih po vrnitvi Pajenka, Ropreta in Urnauta, je po današnji tekmi Ropret še poudaril: "Pomembno je bilo, da smo po nekaj časa ponovno stali skupaj na uradni tekmi, proti uradnim nasprotnikom in ne samo na treningu. Tudi nam, starejšim, je ta tekma zelo dobro dela, da pridemo ponovno v tekmovalni ritem. Res je bilo lepo stati na igrišču s fanti, s katerimi smo se navajeni boriti skupaj. Kljub temu da današnja igra še ni bila na takšnem nivoju, kot si ga želimo, smo se želenemu cilju vseeno približali. Upam, da bomo ta ritem lahko stopnjevali z vsako tekmo in iskali boljše občutke. Glavno je, da je fokus in borba na nivoju, kot je bila danes in zmage bodo zagotovo še prišle."
Slovenski odbojkarji nadaljujejo s pripravami na svoje tretje svetovno prvenstvo, ki bo med 12. in 28. septembrom potekalo na Filipinih. Jutri jih čaka trening, v soboto pa še druga tekma proti izbrani vrsti Blazerjev.
