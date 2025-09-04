Slovenci odigrali prvo tekmo na Japonskem

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki se te dni mudi na Japonskem, kjer opravlja še zadnji sklop priprav za svetovno prvenstvo na Filipinih, je danes v Osaki odigrala prvo pripravljalno tekmo. Od japonske ekipe Blazers Sakai je bila boljša s 3:0 (21, 23, 19) ter v dodatnem četrtem nizu.

Po dolgi reprezentančni sezoni, z nastopi v Ligi narodov, kjer so se slovenski odbojkarji prebili vse do polfinala in na koncu zasedli četrto mesto, se je izbrana vrsta ponovno zbrala 12. avgusta in začela priprave na svetovno prvenstvo. Na zadnji del priprav, ki jih bodo Slovenci opravili v japonski Osaki, so iz Ljubljane odpotovali v nedeljo, za varovanci selektorja Fabia Solija pa so že prvi treningi, uspešno pa so se prilagodili tudi na časovno razliko.

Fabio Soli FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenci so danes na Japonskem odigrali prvo od dveh tekem proti ekipi Blazers Sakai. Od domačinov so bili naši odbojkarji boljši s 3:0 (21, 23, 19), tekmo pa so končali po dodatnem četrtem nizu, ki je s 25:17 prav tako pripadel slovenski izbrani vrsti. Soli, ki je na današnji tekmi poskusil tekmovalni ritem prenesti na igralce, ki v prvem delu reprezentančne sezone niso imeli toliko tekmovalnih minut, je po tekmi izpostavil: "Čakali smo to prijateljsko tekmo pred svetovnim prvenstvom. Danes smo naredili korak naprej, predvsem pa poskusili tekmovalni ritem prenesti na igralce, kot so Pajenk, Ropret in Urnaut, ki so se nam pridružili kasneje in niso igrali toliko tekem v prvem delu reprezentančne sezone."

Zaradi odsotnosti Roka Možiča so v reprezentanci preizkusili tudi novo taktično zamisel in na mesto sprejemalca poslali korektorja, Nika Mujanovića, dodaja izkušeni slovenski podajač, Gregor Ropret: "Preizkusili smo novo taktično zamisel, z Nikom Mujanovićem na sprejemu, saj se je dobro obnesel že na treningih. Z njim pridobimo moč v napadu, posledično pa smo lahko še bolj nevarni."