Slovenci odločno pred polfinalom: Cilj je dosežen, a želimo si še več

Slovenski odbojkarji so z dvanajstimi zmagami in tremi porazi zaključili redni del lige in se s tretjim mestom v razvrstitvi šestnajstih najmočnejših reprezentanc sveta uvrstili v polfinale. Ne skrivajo, da so si preboj med štiri najboljše ekipe kot cilj zadali že pred začetkom tekmovanja, zdaj, ko so ga izpolnili, pa si želijo še več.

"Zdaj, ko smo dosegli svoj cilj, uvrstitev med final four, se tukaj ne moremo ustaviti, zdaj ciljamo najvišje. Videli bomo, kako bo šlo v polfinalu, igramo s Poljsko, ki je zelo močna reprezentanca, kar je tudi velikokrat dokazala. Ampak proti Poljakom se vedno dobro motiviramo, najdemo nek globlji pomen te tekme, zdaj pa bo dodatna motivacija tudi to, da gre za polfinale. Mislim, da se moramo ukvarjati predvsem s svojo igro, biti najboljša verzija sebe na igrišču in videti, kaj nam bo to prineslo. Če naš maksimum ne bo dovolj, si nimamo česa očitati, ampak mislim, da se nam tega ni treba bati. Mislim, da bomo v tem polfinalu pokazali, zakaj smo prišli do sem in zakaj si želimo uvrstitve v finale," poudarja slovenski srednji bloker Jan Kozamernik.

V zadnjih letih so se naši odbojkarji s Poljaki, ki so v Ligi narodov prav tako zabeležili tri poraze, proti Braziliji, Sloveniji in Franciji, srečali večkrat in jih trikrat premagali na evropskih prvenstvih leta 2015, 2017 in 2019, varovanci Vitala Heynena pa so bili uspešnejši v kvalifikacijah za olimpijske igre. Tudi zato bo imela jutrišnja tekma še dodaten naboj. Še toliko bolj, ker gre za polfinale najmočnejšega reprezentančnega tekmovanja, meni sprejemalec Klemen Čebulj.

Takole je bilo pred dvema letoma v Stožicah, ko je Slovenija Poljsko premagala za uvrstitev v finale evropskega prvenstva: