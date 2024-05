Slovenci po olimpijskih prvakih ugnali še evropske

Slovenska reprezentanca v Ligi narodov že kaže predstave, ki spominjajo na njene najboljše dni, predstave, s katerimi je osvojila štiri kolajne na evropskih prvenstvih in postala strah in trepet za vse odbojkarske velesile.

V Antalyi je zabeležila že četrto zaporedno zmago, drugo proti veliki reprezentanci. Po aktualnih olimpijskih prvakih Francozih je na kolena spravila še evropske prvake in najboljšo reprezentanco na kakovostni lestvici Poljsko. In to več kot zanesljivo, s tem pa si je v boju za olimpijske igre priigrala kar nekaj pomembnih točk, tako da je videti, da je z eno nogo praktično že v Parizu.

Varovanci Gheorgheja Cretuja na obračunu dveh še neporaženih reprezentanc na turnirju niso imeli veliko za izgubiti, lahko pa so veliko dobili. V boju za točke na lestvici poraz proti najboljši ekipi, ki v Turčiji sicer ni v najmočnejši postavi, ne pomeni velike izgube, v primeru zmage pa prinaša veliko točk, zato so lahko tekmo začeli sproščeno.

Prvi niz so zelo motivirani slovenski odbojkarji odigrali briljantno, predvsem njen srednji del, v katerem so prišli do vodstva z 18:11. Sledilo je sicer nekaj črnih minut, po bloku Klemnu Čebulju, dotlej ob Tončku Šternu najbolj razpoloženemu slovenskemu napadalcu, so se Poljaki približali na 16:19. A končnica je spet pripadla Slovencem, kapetan Tine Urnaut jim je za izid 24:19 zagotovil zaključno žogo, po napaki tekmecev so drugo izkoristili.

Tudi v drugem nizu se reči na igrišču niso bistveno spremenile. Poljaki niso izvajali pritiska s servisi, Slovenci so si z lahkoto pripravljali napade, ki so jih tudi uspešno zaključevali. Razliko pa so naredili s servisi, po dveh asih Tončka Šterna so povedli s 13:9, nato pa prednost držali vse do končnice. Po vodstvu s 23:19 so imeli nekaj težav, tekmec je imel v protinapadu celo priložnost, da se približa le na točko razlike, vendar so jim z dobro obrambo to preprečili, Urnaut pa je nekaj trenutkov pozneje niz zaključil.

Po izenačenem začetku tretjega niza so Slovenci do odločilne prednosti prišli po vodstvu 15:13. To vodstvo je povišal blok Jana Kozamernika, sledil je as Gregorja Ropreta, piko na i pa je pomenila še točka Urnauta za 18:13. Poljaki so bili na tleh, vstati niso več mogli. Še devetič v zgodovini so morali priznati premoč Slovencem, ki v medsebojnih tekmah vodijo z 9:8.

Tokrat so navdušili predvsem s servisom in sprejemom, najučinkovitejši v slovenski vrsti pa je bil z 20 točkami Tonček Štern, dosegel je tudi štiri ase, Klemen Čebulj jih je prispeval 15.

Slovenci bodo iz Antalye odpotovali na Japonsko, kjer se bodo pripravljali na drugi turnir v Fukuoki (od 4. do 9. junija), tam se bodo merili s Turčijo, Brazilijo, Japonsko in Bolgarijo.