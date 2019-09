Slovenci po zmagi nad Finsko in pred spopadom s Turki: 'Odlično je, da imamo široko klop'

Varovanci Alberta Giulianija so imeli odličen sprejem, dobro so servirali, v drugem in tretjem nizu pa so naredili nekoliko preveč napak, predvsem v napadu, kar so tekmeci s pridom izkoriščali. "Vsaka tekma je nova zgodba. Danes sem v igro polal nekaj novih igralcev, lahko rečem, da sem z njimi in tudi z drugimi zadovoljen. Žiga je imel velik vpliv na tekmo, Tonček je mogoče imel nekaj težav, kar pa je povsem normalno, saj je odigral prvo tekmo po odmoru zaradi poškodbe. V tretjem nizu, mogoče tudi zaradi menjav, nismo imeli pravega občutka, a smo se borili. Zaradi malenkosti tekme nismo dobili s 3:0. A tudi izgubljeni niz je lahko dobra stvar, dobra izkušnja. Lahko smo namreč videli reakcijo, in ta je bila res dobra," je bil po zmagi nad žilavimi Finci izčrpen slovenski selektor Alberto Giuliani.



Nocoj, od 20. ure dalje, prenos na VOYOin Kanalu A, se bodo Slovenci merili s Turki.