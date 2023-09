Slovenci pozitivno nestrpni: Vsi smo zdravi in dobro razpoloženi

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v pričakovanju začetka kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Od začetka tedna se izbrana vrsta že mudi v japonski prestolnici, kjer jo konec tedna čaka začetek lova na olimpijske sanje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Slovenska izbrana vrsta je pred dnevi srečno prispela v Tokio.

Reprezentanca je ponoči v Tokiu odigrala pripravljalno tekmo s tamkajšnjim prvoligašem Great Bears. Slovenci so zmagali s 4:1.

Uvodni dan je bil namenjen predvsem počitku in prilagajanju na sedemurno časovno razliko. Že naslednji dan pa so slovenski odbojkarji zavihali rokave in se podali na trening. Dopoldne so v fitnesu vzdrževali telesno pripravljenost, popoldne pa v športnem kompleksu lokalnega prvoligaša Great Bears prvi trening opravili tudi v dvorani. "Kljub 14-urnemu potovanju je pot minila precej hitro. V Tokio smo prispeli z direktnim letom z Dunaja. Vsi smo zdravi in dobro razpoloženi. To je najbolj pomembno," je za uradno spletno stran OZS dejal Klemen Čebulj.

icon-expand Klemen Čebulj FOTO: OZS

Prve štirje kvalifikacijski obračuni Slovence na Japonskem čakajo v precej zgodnjem terminu, ob 10. uri po lokalnem času. Da bi se na nekoliko neobičajen termin za članske tekme čim hitreje in čim bolje privadili, so v sredo v tem času odigrali pripravljalno tekmo z že omenjeno ekipo iz Tokia. Slovenija je uvodna dva niza odigrala z udarno postavo, preostale tri pa zgolj z igralci s klopi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na koncu je bila boljša s 4:1 (20, 23, -14, 18, 20). Največ točk sta v slovenskem dresu dosegla Nik Mujanović in Žiga Štern, oba 16. Slovenci so zbrali 14 blokov, od tega Rok Možič štiri in Štern tri. "Ta tekma je bila za nas dobra preizkušnja. Uigravali smo postavi. Na začetku smo bili nekoliko zarjaveli, a nato nadaljevali dobro, tudi z igralci s klopi. Preverili smo nekaj opcij v igri, na katere so se fantje zelo dobro odzvali," je po tekmi za uradno spletno stran OZS dejal Matteo De Cecco, pomočnik slovenskega selektorja Gheorgheja Cretuja.

icon-expand Dejan Vinčić FOTO: CEV