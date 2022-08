Slovenci pred domačim SP na pripravljalnem turnirju, Slovenke v kvalifikacijah

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo čez osem dni začela nastope na domačem svetovnem prvenstvu, ki ga bomo prenašali na Pop TV, Kanalu A in VOYO. Varovanci novega selektorja – Romuna Gheorgheja Cretuja – bodo pred tem odigrali še dve pripravljalni tekmi.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v sklopu priprav na svetovno prvenstvo, ki se bo v Ljubljani oziroma v Areni Stožice začelo v petek, 26. avgusta, odigrala dva pripravljalna obračuna proti Egiptu in Turčiji. Prvi dvoboj bo v Mariboru na sporedu v petek ob 20. uri, drugi pa dan kasneje ob 16.00. Maribor bo gostil tudi prvo kvalifikacijsko tekmo žensk v boju za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Belgiji, Italiji, Estoniji in Nemčiji. Varovanke Italijana Marca Bonitte se bodo v soboto ob 19.30 pomerile z Avstrijo. Nato jih v nadaljevanju kvalifikacij čakajo tri gostovanja, najprej proti Avstriji (24. 8.), nato pa še proti Gruziji (27.) in Azerbajdžanu (3. 9.). Za konec sledita še domača obračuna proti Azerbajdžanu (7.) in Gruziji (10.). Na prvenstvo stare celine se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz šestih kvalifikacijskih skupin. Dvanajst reprezentanc si je že zagotovilo nastop na EP bodisi prek uvrstitve na prejšnjem EP bodisi kot gostiteljice.

icon-expand Gheorghe Cretu je tik pred zdajci predvzel vodenje slovenske odbojkarske reprezentance. FOTO: Damjan Žibert

Bo šok terapija uspešna? Večji del slovenske športne javnosti pa z nestrpnostjo pričakuje, kako se bo moška reprezentanca znašla po "šok terapiji" ob menjavi na selektorskem mestu vsega 18 dni pred prvenstvom. Gheorghe Cretu je imel od takrat na voljo deset dni, da skuša slovenskim odbojkarjem vrniti sijaj z zadnjih dveh izdaj evropskega prvenstva ter lige narodov v letu 2021. Tine Urnaut in soigralci so evropski podprvaki postali v letih 2019 in 2021, ob prvem nastopu v ligi narodov pa so lani osvojili četrto mesto. Po letošnjem slabšem nastopu ter petih zmagah in sedmih porazih so osvojili končno deseto mesto in ostali brez zaključnega turnirja osmerice. Vodstvo Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) se je tudi zaradi tega 8. avgusta odločilo za zamenjavo na selektorskem mestu, ki ga je moral zapustiti Avstralec Mark Lebedew. Zdaj bo slovenska zasedba skušala pod vodstvom 54-letnega romunskega stratega storiti korak naprej v pripravljenosti in za domače SP precej izboljšati igro iz lige narodov.

icon-expand Kapetan Tine Urnaut je o Cretuju govoril z izbranimi besedami. FOTO: Damjan Žibert

'Prej, kot se bomo prilagodili, bolje bo' Pri OZS so prepričani, da je Cretu, v lanski sezoni je s poljsko ekipo Zaksa Kedzierzyn-Kozle osvojil trojno krono z naslovom poljskega državnega in pokalnega prvaka ter zmago v Ligi prvakov, prava rešitev. Stožice mu niso tuje, saj je v elitni ligi prvakov prav v ljubljanski dvorani poljsko zasedbo popeljal do naziva najboljše na stari celini. "Verjetno je zelo podobno, kot če se pri vas zamenja šef. Svoje delo se trudiš še naprej maksimalno opravljati. Enako je pri nas. Vsak trener ima svoj način dela. Prej, kot se posameznik, ekipa prilagodijo, bolje je. Zase lahko rečem, da bom ob vsakem prihodu v dvorano od prve do zadnje minute dal vse od sebe. To bom počel pod vodstvom vsakega trenerja," je pred dnevi na druženju z mediji poudaril 33-letni Tine Urnaut. Med svetovnim prvenstvom bo dolgoletni slovenski kapetan praznoval 34. rojstni dan, zato ga takšne menjave na trenerskih mestih ne zmedejo pretirano. Prepričan je, da bo tudi novi trener pustil svoj pečat na slovenski igri. "Zagotovo je trener, ki je zelo motiviran. Vsakič, ko stopi v dvorano, želi maksimum. Zelo zahteven je do sebe in posledično do drugih. Zagotovo želi storiti vse, da pride v najboljši možni položaj za zmago."

icon-expand Polna dvorana Stožice za tekmo Slovenije na evropskem prvenstvu 2019. FOTO: CEV