Slovenci prek Čehov in do tretje zmage v Berlinu, v polfinalu s Francozi

Slovenci so osvojili prvo mesto v skupini A, osvojili so osem točk. Drugo mesto je pripadlo Nemčiji s sedmimi. V polfinalu se bo Slovenija udarila s Francijo, Nemčija pa z Bolgarijo, ki tako kot Slovenija ni izgubila nobene tekme. Polfinalni tekmi bosta v četrtek, finale pa v petek. Le zmagovalec berlinskega turnirja si bo zagotovil olimpijsko vozovnico v Tokio.

Začetek je bil odličen, Slovencem je uspevalo vse, dobro so napadali in imeli dober blok, izid pa se je hitro višal. Po 8:4, 11:5, 18:7 in 21:11 je bilo jasno, da Čehi v tem nizu nimajo možnosti. V drugem nizu so tudi tekmeci prišli do sape, a so jih po začetnem zaostanku Slovenci ujeli. Prvič so povedli z 8:7, potem pa je bilo tesno vse do konca. Češka je imela v razburljivi končnici celo več priložnosti za zmago, toda slovenski tekmeci so zapravili tri zaključne žoge. Mitja Gasparini je nato z asom povedel svojo ekipo do vodstva 27:26, Žiga Štern pa končal drugi niz.

Selektor Giuliani se je v tretjem odločil za menjave, v igro je poslal tudi igralce, ki so doslej v Berlinu igrali manj. Zelo dobro je nase opozoril mladi slovenski up Rok Možič, ki je tudi hitro dosegel prvo člansko reprezentančno točko, vseeno pa so Čehi v tem nizu hitro prevzeli pobudo in po prednosti 21:16 niz zanesljivo pripeljali do konca. S podobno postavo je slovenski selektor vztrajal tudi v četrtem nizu. Tudi tega so bolje začeli Čehi, so se pa Slovenci prebudili prej kot v tretjem. Pri 8:14 se je v igro vrnil Čebulj, pozneje so z dobrimi servisi Možiča in točkami Kozamernika Slovenci prišli na 14:16. Majhna razlika je bila nato večinoma na strani Čehov, toda Čebulj je poskrbel za znižanje na 21:22, pri 23:23 pa so Slovenci Čehe ujeli.

Sledila je podobno razburljiva končnica kot v drugem nizu, Češka je imela prednost in že tri zaključne žoge, ki pa jih ni izkoristila. Možič je izenačil na 26:26, potem pa je slovenski blok priboril zaključno žogo. Slovenci so bili mirnejši kot Čehi in so za zmago izkoristili že prvo zaključno žogo, Tonček Šternpa je postavil piko na i.

Izid:

Slovenija- Češka3:1 (12, 26, -19, 26)