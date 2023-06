Slovenci premagali olimpijske prvake

Slovenska izbrana vrsta, ki jo s klopi vodi romunski strateg Gheorghe Cretu in v kateri manjka dolgoletni korektor Tonček Štern, se je po sredini zmagi proti Srbiji (3:1) ter predvsem četrtkovem presenetljivem porazu proti Bolgariji (0:3) hitro pobrala in premagala francosko izbrano vrsto. Po izenačenem prvem nizu, ki ga je Slovenija dobila po dveh zaporednih francoskih napakah pri izidu 23:23, je bil v drugem odločilen delni izid 5:0 na začetku niza in samozavestnejše slovensko nadaljevanje. V tretjem je bila boljša sicer prav tako oslabljena Francija, v četrtem pa je predvsem po zaslugi odličnega bloka v drugi polovici niza Slovenija vknjižila nove tri točke.