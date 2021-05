Slovenci premagali še Poljake in vknjižili drugo zmago

Slovenci, evropski podprvaki, se tudi tokrat zvenečega tekmeca, sicer aktualnega svetovnega prvaka, ki je sicer igral brez zvezdnikov Wilfrieda Leonain Bartozsa Kureka, niso ustrašili, dokazali so, da rastejo iz tekme v tekmo. Obračun bi lahko celo dobili hitreje, saj so imeli tudi v drugem nizu, ki so ga izgubili s 23:25, svojo priložnost. A s tem se ni nihče obremenjeval, prav vsi so bili na visoki ravni, to pa jim je prineslo novo prestižno zmago. Slovenci so s to tekmo zaključili prvi ciklus, naslednjo pa bodo odigrali v četrtek, 3. junija, ko se bodo pomerili z Nizozemsko.

Izid:

Poljska -Slovenija 1:3(-22, 23, -19, -23)