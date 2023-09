Slovenci proti Hrvatom potrjujejo prvo mesto v skupini

Na uvodnih treh preizkusih so izbranci Gheorgheja Cretuja tekmecem oddali le en niz in so tako z naskokom najboljša ekipa svoje skupine. S 3:1 so najprej odpravili Ukrajince, po najkrajši poti pa z zmagama s 3:0 nato še Fince in Špance. Prav dobro razmerje med dobljenimi in izgubljenimi nizi jim lahko že na tekmi s Hrvaško, ki bo v ponedeljek v Varni na sporedu ob 19.30, prinese tudi prvo mesto v skupini. Trenutno je jasno, da jim to zagotavlja zmaga s 3:0, kakšen dodaten scenarij pa se lahko pojavi še po koncu nedeljskih tekem v Bolgariji.