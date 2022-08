Slovenci proti Iranu, generalka pred domačim svetovnim prvenstvom

Da so navijači tisto, po čemer nas poznajo v svetu, je dobro znano. Tudi nocoj v Stožicah se je zbrala velika množica slovenskih navijačev, ki so prišli spodbujat naše fante. Reprezentanca Irana nas je v letošnji Ligi narodov prepričljivo ugnala, nocoj si obetamo drugačen rezultat. Vemo, kako pomemben bo nocojšnji test. Slovenski odbojkarji so v zaključnem delu priprav na prvenstvo, ki ga bosta skupaj gostili Slovenija in Poljska, že odigrali dve pripravljalni tekmi. Proti Egiptu so v petek slavili s 3:0 v nizih, proti Turkom pa so naslednji dan oddali niz in zmagali s 3:1.